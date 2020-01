Christian Pulisic mit Liebeserklärung an die BVB-Fans

Tess Derry via www.imago-images.de

Christian Pulisc schwärmt von den BVB-Fans

Erst vor Kurzem zog sich Chelsea-Star Christian Pulisic im Training eine Adduktorenverletzung zu und wird den Blues voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Zuvor spielte sich der ehemalige BVB-Profi nach leichten Startschwierigkeiten in der Premier League mit seinen schnellen Dribblings und immerhin fünf Liga-Treffern zunehmend in die Herzen der Fans an der Stamford Bridge.

Im Interview mit "ESPN" machte Pulisic allerdings den Anhängern seines Ex-Klubs Borussia Dortmund eine Liebeserklärung. "Das waren die leidenschaftlichsten Fans, die ich je erlebt habe", schwärmte der Youngster von der Stimmung im ehemaligen Westfalenstadion. Die Verwurzelung des Fußballs in der Kultur des gesamten Landes spiele in England aber eine größere Rolle als in Deutschland. "Was dieses Spiel für die Menschen hier bedeutet, sogar während der Feiertage! Jeder spricht immer über Fußball. Das ist definitiv beeindruckend", erklärte Pullisic.

Nach ersten Anlaufschwierigkeiten unter Chelsea-Coach Frank Lampard ist Pulisic mittlerweile "sehr stolz, es durch die erste harte Zeit" in London geschafft zu haben und ist mit seinen Leistungen zum Abschluss der Hinrunde sehr zufrieden. Nachdem der US-Nationalspieler im September drei Spiele in Folge auf der Tribüne schmorte, platze bei ihm mit einem Hattrick beim 4:2-Sieg gegen Burnley der Knoten. Daraufhin erspielte er sich einen Stammplatz auf der Linksaußen-Position des Tabellenvierten der Premier League.

Trotz seines zwischenzeitlichen Höhenflugs bleibt der US-Boy beschieden. Er versuche unter Lampard "einfach jeden Tag etwas dazuzulernen. Es ist meine erste Saison, die gerade einmal zur Hälfte absolviert ist", erklärte der ehemalige BVB-Star. Daher schaue er "immer von Tag zu Tag und Spiel zu Spiel. Ich konzentriere mich nur auf den nächsten Gegner und darauf, perfekt für das nächste Spiel vorbereitet zu sein."

Bis zu seiner Verletzung stand Pulisic bei den Blues in 23 Pflichtspielen auf dem Feld, erzielte sechs Treffer und bereitete sechs Tore vor. Ob der US-Nationalspieler rechtzeitig für das Achtelfinale in der Champions League gegen Bayern München fit wird, ist ungewiss. Pulisic erwartet sein Comeback allerdings bereits "in den nächsten Wochen." Er tue derzeit "alles dafür, um bald wieder zurückzukommen". Das Hinspiel in London findet am 25. Februar statt.

