Nach über acht Jahren: Manchester-Oldie vor Inter-Wechsel

AFP/SID/GEOFF CADDICK

Ashley Young steht vor einem Wechsel zu Inter Mailand

Ashley Young wechselt nach achteinhalb Jahren beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United wohl zum italienischen Topklub Inter Mailand.

Nach Angaben der Zeitung "Gazzetta Dello Sport" wird der 34-Jährige am Freitag in Mailand erwartet und dort einen Vertrag über 18 Monate unterschreiben. Als Ablöse für den Abwehrspieler sind 1,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Gespräch.

Young war 2011 von Aston Villa zu United gewechselt, in 261 Premier-League-Spiele erzielte er 19 Tore. In der laufenden Saison stand der 39-malige englische Nationalspieler nur in zehn Begegnungen in der Startelf.