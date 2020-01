Konkurrenz für Frankfurt: Bruun Larsen in England begehrt

RHR-FOTO/Dennis Ewert via www.imago-images.de

Jacob Bruun Larsen könnte den BVB im Winter verlassen

Die Zeit von Jacob Bruun Larsen bei Borussia Dortmund neigt sich dem Ende entgegen. Schon im Winter könnte der 21-Jährige die Schwarz-Gelben verlassen. Nach Eintracht Frankfurt ist jetzt offenbar auch ein Team aus der Premier League am BVB-Youngster interessiert.

Wie "Sky Sports" berichtet, befinden sich die Dortmunder aktuell mit dem AFC Bournemouth in Verhandlungen über einen Winter-Wechsel des dänischen Nationalspielers. Für eine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro würden die Westfalen ihren Schützling wohl ziehen lassen, heißt es.

Zuvor hatte es bereits mehrfach Gerüchte gegeben, dass Bruun Larsen noch im Januar zu Eintracht Frankfurt wechseln könnte. Laut "kicker" und dem dänischen "Ekstrabladet" scheiterte eine Übereinkunft bislang allerdings an den Rahmenbedingungen eines möglichen Geschäfts. Die SGE wolle den Außenstürmer lediglich ausleihen, Dortmund präferiere derweil einen Verkauf, war der Tenor.

Eine Leihe kommt für den 21-Jährigen allerdings wohl nicht infrage. Dänische Medien hatten zuletzt gemunkelt, Bruun Larsen könnte letztlich sogar für deutlich weniger als die nun aufgerufenen 15 Millionen Euro den Verein wechseln.

Der Rechtsfuß, der noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, hat derweil offenbar selbst noch keine Entscheidung über seine nächste Karriere-Station getroffen. "Sky Sports" schreibt, er halte sich alle Optionen offen.

Beim BVB kommt Bruun Larsen in dieser Saison kaum zum Zug. In der Bundesliga durfte er erst vier Mal ran, auf einen Startelfeinsatz wartet er bislang vergeblich. In der letzten Spielzeit war er noch regelmäßiger Bestandteil der Mannschaft von Lucien Favre und stand in 24 Bundesliga-Partien auf dem Rasen.