LASK-Gegner Alkmaar kassiert nächste Niederlage

via www.imago-images.de

Oweh! Owen Wijndal war zum Weinen

AZ Alkmaar hat in der niederländischen Meisterschaft den nächsten Rückschlag kassiert. Der Gegner des LASK im Europa-League-Sechzehntelfinale unterlag am Samstagabend in der 19. Runde der Eredivisie zu Hause Willem II Tilburg mit 1:3.

Es war die zweite Niederlage für Alkmaar in Folge, nachdem man kurz vor Weihnachten bei Sparta Rotterdam mit 0:3 den Kürzeren gezogen hatte.

Alkmaar ist nach 19 Spielen mit 41 Punkten weiter Zweiter. Drei Punkte davor liegt Ajax, das eine Partie weniger ausgetragen hat. Gegen den LASK geht es für Alkmaar am 20. Februar in den Niederlanden und am 27. Februar auf der Linzer Gugl.

apa