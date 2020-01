Leicester verliert mit Fuchs im Turf Moor

Mike Egerton via www.imago-images.de

Brendan Rodgers wollte nicht alles sehen

Eine Woche nach der Heimniederlage gegen Southampton musste Leicester City in der Premier League gleich den nächsten bitteren Rückschlag einstecken. Die "Foxes" gaben auswärts bei Burnley FC eine 1:0-Führung aus der Hand und verloren mit 1:2.

Trauriger Held war der ansonsten so verlässliche Jamie Vardy. Leicesters Toptorjäger scheiterte beim Stand von 1:1 mit einem Foulelfmeter an Burnley-Keeper Nick Pope (68.). In dieser Phase des Spiels waren die "Foxes" drückend überlegen. In der 79. Minute sorgte Ashley Westwood nach einem Konter für den 2:1-Siegtreffer der Clarets.

ÖFB-Legionär Christian Fuchs spielte im 4-1-4-1-System von Manager Brendan Rodgers links hinten durch. Er ersetzte den bei Chelsea und Manchester City begehrten Ben Chilwell, der zuletzt leicht angeschlagen war und deshalb geschont wurde. Rodgers möchte den englischen Teamspieler lieber erst im Sommer ziehen lassen.

Burnleys Topspieler Ashley Barnes war nicht mit von der Partie. Er unterzieht sich einer Leistenoperation.

