Altach verlängert mit Marco Meilinger

Marco Meiliger wird über die Saison hinaus beim SCR Altach bleiben

Marco Meilinger verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim SCR Altach. Wie lange, gibt der Klub aus dem Ländle nicht bekannt.

Bundesligist SCR Altach und Flügelspieler Marco Meilinger haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. "Der gebürtige Salzburger hat seinen zum Saisonende auslaufden Vertrag vorzeitig verlängert", hieß es in einer Klubaussendung, ohne dass genannt wurde, wie lange der neue Kontrakt läuft.

Meilinger hatte Mitte August, beim 3:3 gegen Hartberg, einen Schienbeinbruch erlitten, konnte zum Start der Vorbereitung allerdings schon wieder individuell mit dem Ball trainieren, erklärten die Vorarlberger. "Vor seiner schweren Verletzung war Marco im Offensivbereich sicher einer der Leistungsträger des SCRA. Zuletzt hat er auch in seiner Rehabilitation richtig gute Fortschritte gemacht und wir sind zuversichtlich, dass er in Zukunft wieder ein wichtiger Spieler in unserer Mannschaft sein wird", so Sportdirektor Christian Möckel.

Marco Meilinger bleibt dem SCRA über die laufende Saison hinaus erhalten!

Der 28-jährige Meiliger sagte zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich fühle mich mit meiner Familie hier in Vorarlberg richtig wohl. Zudem sehe ich es als besonderes Zeichen der Wertschätzung, dass mir der Verein noch während meiner Verletzung einen neuen Vertrag angeboten hat. Das ist keineswegs selbstverständlich und so ist mir die Entscheidung, hier in Altach zu bleiben, sehr leicht gefallen."

red