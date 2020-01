40 Tickets für Pokalspiel gegen Barca gestohlen

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

40 Tickets wurden bei UD Ibiza gestohlen

Für den spanischen Drittligisten UD Ibiza ist das Pokalspiel gegen Meister FC Barcelona das Highlight des Jahres - doch die Partie gegen Weltfußballer Lionel Messi und Co. hat auch Kriminelle auf den Plan gerufen.

Zwei Maskierte brachen in der Nacht zu Montag in die Geschäftsstelle des Balearen-Klubs ein und stahlen 40 Tickets für das Drittrundenspiel am Mittwoch (19:00 Uhr). Sicherheitskameras nahmen den Einbruch auf, die gestohlenen Tickets seien allerdings nach Klub-Angaben bereits für den Einlass gesperrt worden.

Vor der Partie gegen die Katalanen werde es trotzdem spezielle Ticketkontrollen durch die Polizei geben, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Eintrittskarten für das Pokalspiel kosten zwischen 55 und 70 Euro, das Stadion Can Misses bietet nur 4500 Zuschauern Platz.