Vorvertrag? So plant Klopp den Kauf von Timo Werner

David Blunsden via www.imago-images.de

Lockt Jürgen Klopp Timo Werner zum FC Liverpool?

26 Pflichtspiele, 25 Tore, zehn Vorlagen: Mit dieser bockstarken Bilanz fegt Timo Werner derzeit durch die Saison 2019/20. Dass der Angreifer von RB Leipzig namhafte Interessenten anlockt, dürfte kaum überraschen. Vor allem ein Wechsel zum FC Bayern München steht immer wieder im Raum, der FC Liverpool könnte dem deutschen Rekordmeister allerdings ein Schnippchen schlagen.

Werner soll sich mit den Reds bereits auf einen Wechsel nach der Saison geeinigt haben. Das berichtet "eldesmarque". Im Sommer verfügt der FC Liverpool demnach über ein Transferbudget in Höhe von 200 Millionen Euro, ein nicht geringer Teil davon dürfte für einen Werner-Kauf verwendet werden.

Dem Bericht zufolge werden die LFC-Boss um den deutschen Teammanager Jürgen Klopp alles daran setzen, den Deal zeitig über die Bühne zu bringen, da sie fürchten, dass Werner seinen Preis bei der EM-Endrunde 2020 (12 Juni bis 12. Juli) in die Höhe treibt.

Verleiht Werner dem Angriff des FC Liverpool noch mehr Power?

An der Anfield Road soll Werner in die Fußstapfen von Roberto Firmino treten. Der Brasilianer, der im Sommer 2015 von der TSG Hoffenheim nach Liverpool wechselte, ist unter Klopp gesetzt, die Torausbeute des 28-Jährigen ist allerdings steigerungsfähig. In der laufenden Spielzeit traf Firmino neunmal in 32 Partien.

Mehr dazu: Neue Spekulationen um Zukunft von Timo Werner

Neben dem FC Bayern galt in der Vergangenheit vor allem Real Madrid als heißer Anwärter auf einen Deal mit Werner, die beiden Topklubs gehen nun aber wohl leer aus.

Werner selbst befeuerte in der Vergangenheit Gerüchte, er strebe ein Engagement in der englischen Liga an: Gegenüber dem Magazin "FourFourTwo" sagte der Angreifer: "Es ist ein Traum von mir, in der Premier League zu spielen."

Der FC Liverpool sei neben Manchester United ein Team, das er "in England oft verfolge", ergänzte Werner vielsagend.

ma