Löst ein Hertha-Rekordhalter Leipzigs Abwehr-Problem?

Marco Alpozzi/LaPresse via www.imago-images.de

Valentino Lazaro gehört bei Inter Mailand nicht zum Stammpersonal

RB Leipzig sucht in der Defensive weiterhin nach Verstärkung. Der ehemalige Berliner Valentino Lazaro könnte sich schon im Winter dem Tabellenführer der Bundesliga anschließen.

RB Leipzig hat nach "Bild"-Informationen Kontakt zu Lazaro hergestellt. Der Österreicher hatte Hertha BSC erst im Sommer 2019 für die vereinsinterne Rekordablöse von 22,4 Millionen Euro in Richtung Italien verlassen. Bei seinem neuen Verein Inter Mailand kommt der Rechtsfuß allerdings nur selten zum Zug. In der aktuellen Saison stand der Rechtsverteidiger in allen Wettbewerben nur 513 Minuten auf dem Rasen.

Bei RB sollen vielleicht auch deswegen noch gewisse Zweifel am 23-Jährigen, dessen Vertrag in Mailand noch bis 2023 läuft, bestehen.

Lange galt zudem der deutsche Ex-Nationalspieler Benjamin Henrichs von der AS Monaco als Wunschspieler der Sachsen. Ein Wechsel soll sich inzwischen zerschlagen haben.

Für Lazaro und Leipzig spricht, dass der Nationalspieler den RB-Kosmos schon aus seiner Zeit bei RB Salzburg kennt. Dort spielte er von der U15 an bis 2017 und wurde fünfmal Österreichischer Meister.

Der vielseitige Flügelspieler soll auch vom englischen Erstligisten Newcastle United umworben werden. Bei den Magpies besteht aufgrund von Verletzungen, unter anderem von Eintracht-Frankfurt-Leihgabe Jetro Willems, Bedarf auf der Außenverteidiger-Position.

"Ich war in Newcastle und es gab Gespräche, aber noch keine Einigung. [...] Es ist nicht nur Newcastle, er hat auch andere Optionen", bestätigte Lazaros Berater Max Hagmayr dem Inter-Portal "fcinter1908.it", dass Verhandlungen stattfinden.

Es scheint also so, als wären für Leipzig im Rennen um Lazaro weiterhin alle Türen geöffnet.