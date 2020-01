Medien: Odriozola-Wechsel zum FC Bayern auf der Zielgeraden

Manu R.B. via www.imago-images.de

Álvaro Odriozola steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern hat einen neuen Rechtsverteidiger gefunden. Offenbar bedient sich der deutsche Rekordmeister bei Real Madrid und plant die Verpflichtung von Álvaro Odriozola. Der Deal soll sich bereits auf der Zielgeraden befinden.

Spanische und deutsche Medien berichten am Dienstag übereinstimmend, dass der 24-jährige Abwehrspieler kurz vor einer Unterschrift beim FC Bayern steht. Die "Marca" will erfahren haben, dass Odriozola im Vormittagstraining von Real Madrid bereits pausierte, um seinen Wechsel voranzutreiben.

Auch "Bild" und "Sport Bild" berichten von der bevorstehenden Einigung der Parteien. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft bis zum Saisonende. Über die Höhe der möglichen Leihgebühr ist bisher nichts bekannt.

Neben dem FC Bayern soll sich allerdings auch der FC Sevilla noch Hoffnungen auf das Geschäft machen. Auch der spanische Traditionsklub ist auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger und stand in den letzten Tagen mit den Königlichen in Kontakt. Gleiches gilt für Athletic Bilbao, das ebenfalls Interesse bekundet hat.

Der 24-jährige Odriozola wechselte im Sommer 2018 für rund 30 Millionen Euro von Real Sociedad zu den Königlichen. In der vergangenen Saison kam der Rechtsverteidiger immerhin in 14 Ligaspielen von Beginn an zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit reichte es bisher aber nur zu vier Spielen in La Liga und einem Auftritt in der Champions League.

Da sich Odriozola bei Real Madrid nicht gegen Stamm-Rechtsverteidiger Dani Carvajal durchsetzen kann, sind auch die Königlichen an einem Leihgeschäft interessiert, heißt es.

Auch der FC Bayern hatte in den letzten Tagen immer wieder betont, auf der Suche nach möglichen Neuzugängen zu sein. Während Trainer Hansi Flick im Trainingslager in Doha "mindestens zwei" neue Spieler forderte, schloss Sportchef Hasan Salihamidzic weitere Einkäufe im Winter ebenfalls nicht aus.

csc