Frankfurt kassiert Absage aus Leipzig - Bobic kämpferisch

Roger Petzsche

Stefan Ilsanker (r.) wird im Winter wohl nicht zu Eintracht Frankfurt wechseln

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will sich bis zum Ende der Transferphase am 31. Januar möglichst noch mit einem defensiven Mittelfeldspieler verstärken. Nun kassierte die SGE offenbar jedoch eine Absage von Konkurrent RB Leipzig.

Nach Informationen von "Sport Bild" wollte Sportvorstand Fredi Bobic den 30 Jahre alten Stefan Ilsanker verpflichten. Der Österreicher hat bei den Roten Bullen nur noch einen Vertrag bis zum Sommer und zählt im Team von Trainer Julian Nagelsmann in dieser Spielzeit nicht zu den Stammspielern.

Trotzdem will der Herbstmeister den Sechser nicht an Frankfurt abgeben, heißt es. Zu groß sind die eigenen personellen Sorgen in Leipzig.

Gleichwohl ist ein baldiger Abschied aus Leipzig nicht völlig vom Tisch. So soll ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer durchaus eine Option sein. Demnach gibt es zudem erste Anfragen aus China.

Ilsanker selbst wäre dem Sportblatt zufolge einem Wechsel im Winter nicht abgeneigt. Bei einem neuen Klub könnte er in der Rückrunde seine Chancen auf eine Teilnahme bei der Europameisterschaft erhöhen. Zudem wird ihm ein gutes Verhältnis zu Frankfurts Coach Adi Hütter nachgesagt, mit dem er bereits in Salzburg zusammengearbeitet hat.

Bobic gibt sich vor Duell gegen RB Leipzig kämpferisch

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) treffen beide Mannschaften nun im direkten Duell gegeneinander. Gegenüber dem "Sportbuzzer" lobte SGE-Manager Bobic die Entwicklung des nächsten Gegners.

"RB ist Erster, spielt wie ein Tabellenführer, hat unter Julian Nagelsmann den nächsten Schritt gemacht. Nagelsmann ist eine tolle Persönlichkeit und überzeugt von dem, was er tut." Zudem sei Timo Werner "total stabil geworden, da kannst du die Uhr danach stellen, wann er trifft".

Sollte der FC Bayern München in der Rückrunde "Fehler machen, kann RB Meister werden", so Bobic weiter. Dennoch rechnet er sich gute Chancen aus, im Heimspiel dennoch drei Punkte zu holen: "Wir spielen zu Hause, haben zusammen mit unseren Fans das Potenzial, Leipzig Probleme zu bereiten. Bisher waren die Spiele gegen RB immer offen und spannend. Ich wüsste nicht, wieso sich das ändern sollte."