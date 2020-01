Illgner: Diese Nachteile hat der Odriozola-Transfer

via www.imago-images.de

Álvaro Odriozola spielt in der Rückrunde für den FC Bayern

Mit Álvaro Odriozola von Real Madrid hat sich der FC Bayern München für die Rückrunde auf der rechten Abwehrseite verstärkt. Für den ehemaligen Real-Keeper Bodo Illgner ist der Transfer mit viel Risiko verbunden.

"Es ist sicher ein Nachteil, dass der Junge wenig Spielpraxis hat", sagte Illgner in einem Interview mit "Sport1" und ergänzte: "Odriozola kam an Dani Carvajal überraschenderweise nicht vorbei. Man hatte schon gedacht, dass er öfter Einsätze bekommt, um Carvajal auch zu entlasten."

Warum Odriozola bei den Königlichen kaum zum Einsatz kam, ist für Illgner schwer zu beurteilen. "Klar ist, dass er aktuell zur Nationalmannschaft gehört und dort auch einige Länderspiele gemacht hat. Er hat in San Sebastián tolle Spiele absolviert und galt als ernsthafter Konkurrent für Carvajal", stellte der Weltmeister von 1990 klar.

Sollte seine Nichtberücksichtigung bei Real allerdings damit zusammenhängen, dass er nicht gut genug ist, "dann wäre das eine schlechte Neuigkeit für die Münchner", warnte Illgner, der auch in Odriozolas fehlender Flexibilität einen Nachteil sieht. Der 24-Jährige kommt hauptsächlich nur auf der rechten Seite zum Einsatz und sei dadurch "erheblich eingeschränkt".

Illgner rechnet mit Boateng-Wechsel

Dennoch hofft der ehemalige Torwart, dass Odriozola eine Verstärkung für den FC Bayern darstellt. "Manchmal ist es so, dass ein Spieler in einem Verein nicht so funktioniert, plötzlich dann aber bei einem anderen Klub auflebt und befreit spielen kann", so der 52-Jährige.

Sollte dieser Fall eintreten, würde der Transfer laut Illgner Sinn ergeben. "Benjamin Pavard wäre jetzt frei für die Innenverteidigung, falls Jérôme Boateng doch noch den Verein verlässt, wonach es wohl aussieht", erklärte er.

Außerdem könne Joshua Kimmich so vermehrt im Mittelfeld eingesetzt werden.

lbe