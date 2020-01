Thanos Petsos kehrt nach Österreich zurück

WSG Tirol

Thanos Petsos (r.) verstärkt das Mittelfeld der WSG Tirol

Der ehemalige Rapidler und griechische Ex-Nationalspieler Thanos Petsos heuert bei Aufsteiger WSG Tirol an.

Die WSG Tirol sorgt vom der Abflug ins Trainingslager in Campoamor in Spanien auf dem Transfermarkt für eine Überraschung: Der Tabellenletzte der österreichischen Bundesliga verpflichtete am Freitag den defensiven Mittelfeldspieler Thanos Petsos. Der Deutsch-Grieche ist in der Liga kein Unbekannter, spielte er doch insgesamt vier Jahre bei Rapid Wien. Seit vergangenen Sommer war der 28-Jährige vereinslos.

"Wir waren seit 14 Tagen mit Thanos in Kontakt und sind jetzt sehr froh, dass die Verpflichtung unter Dach und Fach ist", erklärte WSG-Sportdirektor Thomas Köck. "Wir erwarten uns, dass er seine Klasse und Erfahrung bei uns einbringt und uns so hilft, unser Saisonziel, den Klassenerhalt, zu schaffen."

>> Thanos Petsos in der weltfussball-Datenbank

Auch Trainer Thomas Silberberger freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem vierfachen griechischen Teamspieler: "Thanos ist eine super Verstärkung für uns. Alleine sein Werdegang spricht für sich. Er ist in einem sehr guten Fußballeralter und wird bei uns eine tragende Rolle einnehmen, somit zum Erreichen unserer Ziele beitragen."

red