Håland trifft gegen Köln im Doppelpack

Mika Volkmann via www.imago-images.de

Erling Håland traf bei seinem Heimdebüt vor der Südtribüne dreimal

Erling Håland kommt auch bei seiner Heimpremiere für Borussia Dortmund von der Bank und erzielt beim 5:1-Sieg des BVB über den 1. FC Köln einen Doppelpack.

Erling Håland ist auf seinem Höhenflug nicht zu stoppen. Nach seinem Dreierpack beim Debüt für Borussia Dortmund in Augsburg legte der 19 Jahre alte Norweger bei seiner Heimpremiere gegen den 1. FC Köln mit zwei Toren nach. Der Mittelstürmer wurde in der 65. Minute für Thorgan Hazard eingewechselt und traf im Anschluss zum 4:1 sowie zum 5:1-Endstand.

Håland hält damit nach zwei Einsätzen in der deutschen Bundesliga bei fünf Toren. Im Schnitt benötigte er keine zwölf Minuten pro Treffer.

Schluss in DOppelpack-DOrtmund! Perfekter Start ins Wochenende 😍 #BVBKOE pic.twitter.com/ChVE1fZwwW — Borussia Dortmund (@BVB) 24. Januar 2020

Dortmund war durch Linksverteidiger Raphaël Guerreiro bereits in der ersten Spielminute in Führung gegangen, Kapitän Marco Reus erhöhte nach einer knappen halben Stunde auf 2:0. Kurz nach der Pause - ÖFB-Legionär Florian Kainz war bei den Kölnern zur zweiten Hälfte gekommen - besorgte Jadon Sancho das dritte Tor der Gastgeber, ehe Mark Uth in der 65. Minute der Anschlusstreffer gelang. Danach ließ Håland die über 80.000 Zuschauer im Signal-Iduna-Park noch zweimal (77., 87.) jubeln.

