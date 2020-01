Gosens trifft bei Kantersieg von Atalanta

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Robin Gosens trug sich in die Torschützenliste ein

Der deutsche Verteidiger Robin Gosens steuerte am Samstagabend einen Treffer beim 7:0 (3:0)-Kantersieg von Atalanta Bergamo in der italienischen Serie A beim FC Turin bei. Der 25-Jährige war in der 29. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 erfolgreich.

Überragender Atalanta-Profi war der slowenische Angreifer Josip Ilicic, der dreimal traf (17./53./54.). Außerdem beteiligten sich Luis Muriel (86., Elfmeter/88.) und Duvan Zapata (45.+1, Elfmeter) am Torreigen.

Turins Coach Walter Mazzarri war untröstlich: "Ich kann mich nur entschuldigen. Ich meiner ganzen Karriere kann ich mich an ein solches Spiel nicht erinnern." Einen Rücktritt schloss er allerdings aus: "Wenn es Schwierigkeiten gibt, gebe ich nicht auf - niemals!"