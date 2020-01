Ex-Bundesliga-Profi adelt Haaland: "Ganz normaler Junge"

Revierfoto via www.imago-images.de

Erling Haaland ist beim BVB das Gesprächsthema Nummer eins

Die Lobeshymnen auf BVB-Supertalent Erling Haaland reißen nicht ab. Ein Landsmann des Norwegers und ehemaliger Bundesliga-Profi hat nun in den höchsten Tönen vom 19-jährigen Stürmer geschwärmt.

Nach seinem Traumstart im Trikot des BVB ist Erling Haaland nicht nur in Deutschland in aller Munde. Auch in seiner Heimat Norwegen verfolgen sie die Entwicklung des Youngster ganz genau.

Ex-Bundesliga-Profi Kjetil Rekdal bezeichnete seinen Landsmann gegenüber "sport1" als "total bodenständig und klar im Kopf". Haaland liebe den Fußball und ordne alles andere unter. Gleichzeitig lasse sich der 19-Jährige aber nicht vom Hype um seine Person beeinflussen. "Erling ist ein ganz normaler Junge, kein Showman, der große Sprüche raushaut und für Skandale sorgt", sagte Rekdal.

Der 51-Jährige, der Ende der 80er-Jahre bei Borussia Mönchengladbach und Ende der 90er bei Hertha BSC unter Vertrag stand und insgesamt 73 Bundesliga-Spiele bestritt, betonte auch die gute Arbeit von Lucien Favre und Co.: "Kompliment an Trainer Lucien Favre und die Bosse, sie machen das sehr clever, führen Erling langsam heran, sodass er sich an das Niveau in der Truppe und in der Liga gewöhnen kann."

"Redeverbot? Das ist total überzogen"

Ähnlich angetan ist Rekdal auch von der Herangehensweise von Vater Alf-Inge Haaland, der beim Wechsel seines Sohns nach Dortmund eine große Rolle gespielt haben soll. "Er macht alles richtig bei der Karriere-Planung für seinen Sohn. Der BVB spielt sehr offensiv, das liegt Erling. In Dortmund ist es nur eine Frage der Zeit, wann er von Anfang an spielen wird", ist Rekdal überzeugt.

Nicht einverstanden ist der ehemalige Bundesliga-Profi allerdings mit dem Redeverbot, das der BVB seinem Shootingstar auferlegt hat. "Ein Redeverbot? Das ist total überzogen. Der Junge ist doch sehr vernünftig, hat immer nur trainiert, trainiert, trainiert und sich auf den Fußball konzentriert", kritisierte Rekdal die Maßnahme der Borussia, die Haaland ganz bewusst aus dem Scheinwerferlicht hält.

csc