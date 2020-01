BVB-Umfeld soll an Reus zweifeln

TEAM2 via www.imago-images.de

BVB-Kapitän Marco Reus zeigte zuletzt einen deutlichen Aufwärtstrend

Ein Tor eingeleitet, ein Tor vorbereitet, ein Tor erzielt: Beim 5:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln gehörte BVB-Kapitän Marco Reus zu den herausragenden Akteuren, dennoch ist der 30-Jährige bei den Borussen angeblich nicht unantastbar.

Im Umfeld des BVB existieren durchaus Zweifel an Reus' Fähigkeiten. Das berichtet die "WAZ".

Dem Offensivspieler mangele es dem Bericht zufolge an Geschwindigkeit und Führungsqualitäten. Allerdings kratze derzeit "noch" niemand am Status des Spielführers, heißt es weiter.

15 Torbeteiligungen (10 Tore/5 Vorlagen) in der laufenden Bundesliga-Saison untermauern ohnehin die Bedeutung von Reus für die Schwarzgelben, dass das BVB-Urgestein immer mal wieder blutleere Auftritte einstreut, schmälert das Bild nur leicht. Zumal dem Nationalspieler durchaus bewusst ist, dass seine Leistungen in dieser Spielzeit die Fans nicht immer mit der Zunge schnalzen ließen.

"Das war ein guter Schritt nach vorne von uns und natürlich auch von mir", betonte Reus nach der Gala gegen den Effzeh.

Gegenüber "DAZN" ergänzte Reus, der am Spieltag zuvor gegen den FC Augsburg noch reihenweise große Möglichkeiten liegen ließ: "Der Sieg war in Ordnung, auch in der Höhe. Wir wollten kompakter stehen und weniger Fehler machen als zum Beispiel in Augsburg. Wir wollten dem Gegner direkt zeigen, dass es hier nichts zu holen gibt."