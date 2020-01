DFB-Legenden fordern Comeback von Thomas Müller

Bernd Müller

Darf Thomas Müller vom FC Bayern zur EM fahren?

Nach 100 Länderspielen war im Frühjahr 2019 plötzlich Schluss für Thomas Müller in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Aufgrund seiner aktuellen Formstärke fordern nun allerdings einige ehemalige DFB-Größen ein Comeback des Offensivspielers vom FC Bayern München unter Bundestrainer Joachim Löw - auch im Hinblick auf die EM.

"Ich bin Fan von Thomas Müller. Er ist so ein kompletter Spieler und hat so eine überragende Präsenz. Er ist auch noch in einem guten Fußballalter, fit und strahlt was aus", sagte Hansi Müller gegenüber "Bild". "Er tut jeder Mannschaft gut, auch unserer deutschen Nationalmannschaft. So einer gehört in die Truppe rein."

Auch Olaf Thon erklärte in Bezug auf ein mögliches Müller-Comeback: "Ich denke, dass das Aussortieren viel zu vorschnell war. Reinpassen würde er natürlich. Ich drücke ihm die Daumen, dass er es packt."

Dass das Bayern-Urgestein zuletzt selbst mit einer EM-Teilnahme liebäugelte, sei "charmant", so der Weltmeister von 1990. "Aber ich glaube, dass er sich in der Euphorie versprochen hat. Und es war bei den großen Turnieren in der Vergangenheit auch so: Wenn kurzfristig Leute noch dazu kamen, muss etwas anderes nicht gut gelaufen sein."

Torwart-Ikone Sepp Maier riet Müller dazu, eine mögliche Rückkehr in die DFB-Elf von sich aus ad acta zu legen: "Ich glaube, dass Thomas Charakter zeigt. Wenn man ihn schon einmal entsorgt hat, dann soll Jogi ihm den Buckel runter rutschen, wie man es auf bayerisch ausdrückt. Ich würde lieber zum Golfen gehen. Die fahren ja sowieso gleich wieder heim und dann ist wieder Müller schuld."

Deutlich negativer sieht Thomas Berthold die Situation von Müller. "Die vergangenen beiden Turniere haben gezeigt, dass es auf diesem Niveau vorbei ist. Müller hat seine Zeit gehabt. Außerdem gibt es auf seiner Position viele Alternativen für Jogi."

tkn