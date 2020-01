Dresden holt dänischen Sturm-Hünen

unknown

Simon Makienok unterschreibt bei Dynamo Dresden

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat den früheren dänischen Nationalstürmer Simon Makienok vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht verpflichtet.

Wie der Tabellenletzte am Mittwoch kurz vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC mitteilte, erhält der 29 Jahre alte und 2,01 m große Angreifer einen Vertrag bis zum Saisonende. Zu den Ablösemodalitäten machte Dynamo keine Angaben.

In der 2. Bundesliga wird der 2,01 Meter große Mittelstürmer künftig mit der Rückennummer 13 im #Dynamo-Trikot auf Torejagd gehen. 🙏 1⃣3⃣ @SimonMakienok #SM13 #sgd1953 pic.twitter.com/BtgoUU98t5 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 29. Januar 2020

Makienok, der den an Olympique Nimes verkauften Torjäger Moussa Kone ersetzen soll und bereits der sechste Winterzugang in Dresden ist, spielte für US Palermo in der ersten italienischen Liga sowie für Charlton Athletic und Preston North End in Englands Liga zwei.

Für Dänemarks Nationalteam kam Makienok 2013 auf sechs Einsätze.