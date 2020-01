Zorc kommentiert Gerüchte um Emre Can

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Michael Zorc kommentierte die Gerüchte rund um den BVB

Der mögliche Wechsel von Nationalspieler Emre Can vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin zu Borussia Dortmund ist weiterhin offen. Dies ließ BVB-Sprotdirektor Michael Zorc am Donnerstag durchblicken.

Es sei noch "keine finale Entscheidung gefallen", betonte Zorc auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr). "Das Zeitfenster ist nur noch beschränkt. Ich halte nichts davon, Wasserstandsmeldungen abzugeben", so der 57-Jährige weiter.

Das betrifft auch einen möglichen Abgang von Jacob Bruun Larsen. "Es kann noch der ein oder andere Transfer passieren", kommentierte Zorc die laufenden Spekulationen um den dänischen Offensivspieler.

Paco Alcácer steht derweil unmittelbar vor einem Wechsel Spanien. "Wir haben Paco freigestellt, um finale Gespräche mit einem Klub in Spanien zu führen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstagmittag und betonte, "dass wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht haben."

Die wichtigsten Aussagen aus der PK zum Nachlesen:

+++ Favre über Haaland-Einsatz +++

"Es ist möglich, dass er spielt. Wir müssen aber abwartet. Es wird sich zeigen."

+++ Favre über Zagadou +++

"Er war zuletzt sehr gut, kann Dreierkette und Viererkette spielen. Er hat erst gestern wieder mittrainiert und noch nicht alles wieder mitgemacht. Wir werden morgen sehen, ob er eine Option für das Wochenenden oder unter der Woche in Bremen ist."

+++ Favre über die Defensive +++

"In der ersten Halbzeit hatte Köln nur eine Aktion. In der zweiten Halbzeiten hatten sie zwei, drei Möglichkeiten. Es ist aber klar, wo wir noch Fortschritte machen müssen. Wir müssen schneller herausrücken und dichter am Mann bleiben."

+++ Favre über Union +++

"Das Hinspiel war eine schlechte Erinnerung. Das ist aber auch schon lange her. Sie sind eine Mannschaft, die für alle schwer zu bespielen ist: Sie sind sehr athletisch, sehr physisch und sehr gut organisiert. Auch im Pokal war es schwer, gegen sie zu spielen."

+++ Zorc über Can +++

"Ich habe die Gerüchte gelesen. Das Zeitfenster ist nur noch beschränkt geöffnet. Ich halte auch nichts von Wasserstandsmeldungen. Dass wir uns damit beschäftigen, ist in der Tat kein Geheimnis. Es kann noch das ein oder andere passieren, es kann aber auch sein, dass nichts mehr passiert. "

+++ Zorc über Alcácer +++

"Wir haben ihn heute freigestellt, um mit einem Klub in Spanien finale Gespräche zu führen. Das ist der Status quo. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben aber auch seit einigen Wochen die Systematik umgestellt ins 3-4-1-2-System mit Jadon Sancho und Thorgan Hazard vorne. Dann haben wir jetzt auch Erling Haaland dazubekommen. Wir müssen uns dann aber auch immer überlegen, was bekommen wir noch von einem Spieler. Wenn die wirtschaftlichen Parameter dann stimmen, dann werden wir einem Transfer zustimmen."

+++ Favre über das Personal +++

"Nur Delaney kann noch nicht spielen. Bei ihm geht es aber auch schon viel besser. Die anderen Spieler sind alle fit."

+++ Los geht's +++

In diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz in Dortmund. Lucien Favre sitzt auf der Bühne bereit. Wie gewohnt ist auch Sportdirektor Michael Zorc mit dabei.

+++ Haaland in der Startelf? +++

Nach fünf Joker-Toren in seinen ersten beiden Bundesliga-Spielen hat Erling Haaland die hohen Erwartungen bereits ein Stück weit gerechtfertigt. Ist der norwegische Shooting Star nach zwei Einwechslungen nun gegen Union Berlin endlich auch ein Kandidat für die Startelf?

+++ Transferaktivitäten stehen im Vordergrund +++

Paco Alcácer soll den BVB in Richtung FC Villarreal verlassen. Emre Can von Juventus Turin steht dagegen kurz vor einem Wechsel nach Dortmund. Wird Favre Einblicke in die Transferaktivitäten des Revierklubs geben?

+++ Favoritenrolle klar verteilt +++

Obwohl der BVB das Hinspiel gegen Union überraschend mit 1:3 verloren hat, gehen die Dortmunder als klarer Favorit in die Partie. Zuletzt konnten beide Mannschaften Selbstvertrauen tanken. Der BVB feierte einen 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln, Union setzte sich mit 2:0 gegen den FC Augsburg durch.