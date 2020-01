Alex Meier hat das "hessische Gebabbel" vermisst

unknown

Hat das «hessische Gebabbel» in Australien vermisst: Alexander Meier

Alex Meier, langjähriger "Fußballgott" von Eintracht Frankfurt, hatte in seiner Zeit in Australien zunehmend Heimweh. "Meine Freunde und das hessische Gebabbel habe ich vermisst", sagte der 37-Jährige in einem "hr3"-Interview.

Die Herausforderung in den vier Monaten bei den Sydney Wanderers sei immer größer geworden. "Sportlich war es am Ende hart für mich, deswegen war es das Beste, wieder nach Hause zu kommen", sagte er. Meier hatte bekanntgegeben, dass er seine Karriere beendet.

Bei der Eintracht soll er künftig in einer neuen Position beschäftigt werden. "Ich hätte schon Lust, mal in die Trainerschiene zu gehen, aber ich weiß gar nicht, ob ich dazu der Typ bin und ob ich das überhaupt gut kann", sagte der Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2014/2015.

Meiers Vertrag bei den Frankfurtern war 2018, nach 379 Spielen und 137 Toren, nicht mehr verlängert worden. Der frühere Profi des FC St. Pauli, des Hamburger SV und der Eintracht war erst im September nach Sydney gegangen.