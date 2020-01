Sturm verstärkt sich mit Kevin Friesenbichler

GEPA pictures/ David Rodriguez

Kevin Friesenbichler kennt man in Graz

Bundesligist Sturm Graz hat Kevin Friesenbichler unter Vertrag genommen.

Der 25-jährige Stürmer kam vom deutschen Zweitligisten VfL Osnabrück und erhielt einen Vertrag über eineinhalb Jahre. Der Steirer war unter anderem bei Benfica, Lechia Gdánsk, Austria Wien und WAC engagiert.

In 118 Bundesligaspielen für WAC und Austria kam der Offensivspieler auf 23 Tore, vier davon gegen Sturm. In Osnabrück war ihm kein Torerfolg vergönnt. "Kevin ist in der Hinrunde nicht zu den Einsatzzeiten gekommen, die wir uns gemeinsam vorgestellt haben", sagte der Osnabrücker Sportdirektor Benjamin Schmedes.

apa/red