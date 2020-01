Barca kommentiert Gerüchte um Abbruch der Coutinho-Leihe

Markus Fischer via www.imago-images.de

Coutinho wird mindestens bis zum Sommer beim FC Bayern bleiben

Am Mittwoch berichtete der Radiosender "Catalunya Ràdio", dass der FC Barcelona den eigentlich noch bis zum Sommer an den FC Bayern München ausgeliehenen Philippe Coutinho noch im Januar zurückholen will. Nun äußerte sich ein Sprecher der Katalanen zu dem Gerücht.

"Wie vereinbart bleibt der Spieler mindestens für den Rest der Saison in München. Alles andere ist erfunden", zitiert "goal.com" einen nicht näher benannten Sprecher des Klubs.

"Catalunya Ràdio" behauptete zuvor, dass dem deutschen Rekordmeister der Abbruch der Leihe mit einer Kompensationszahlung schmackhaft gemacht werden solle.

Die Bayern-Verantwortlichen hätten demnach zuvor bereits Signale nach Barcelona gesendet, dass sie die 120 Millionen Euro teure Kaufoption für Coutinho am Saisonende nicht ziehen werden.

Barca plant allerdings sportlich nicht mit dem brasilianischen Spielmacher. Stattdessen wollen die Katalanen ihn sofort meistbietend verkaufen, um wiederum finanziellen Spielraum für eigene Transfers zu schaffen. Auf der Einkaufsliste ganz oben steht ein Ersatz für den langzeitverletzten Angreifer Luis Suárez.

Coutinho gehört in München nicht zum unumstrittenen Stammpersonal. Dennoch gelangen dem 27-Jährigen in 24 Pflichtspielen für den FC Bayern immerhin 15 Torbeteiligungen.