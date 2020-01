Subotic vor Rückkehr über Haaland und Klopp

imago

Neven Subotic trifft mit Union Berlin am Samstag auf den BVB

Neven Subotic kehrt am Samstag (15:30 Uhr) zu Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zurück. Der langjährige BVB-Profi, seit Sommer in Diensten des 1. FC Union Berlin, kennt die Stärken des Gegners genau.

Seit Rückrundenbeginn gehört Erling Haaland zu den gefährlichen Waffen des Revierklubs. Als Joker erzielte der Norweger in den letzten zwei Partien in nicht einmal insgesamt einer halben Stunde Spielzeit fünf Tore. "Ein herausragender Spieler, da gibt es keine zwei Meinungen. Er hat einen Lauf, der historisch ist", weiß auch Subotic im Interview mit "Sky".

Den Berlinern sei bewusst, "dass da Granaten auf uns zukommen, egal ob er spielt oder nicht. Wenn nicht er, dann spielt Sancho, Reus, Hazard - alle diese Jungs sind herausragend". Auf der Pressekonferenz hatte BVB-Coach Lucien Favre wie gewöhnlich offen gelassen, ob Haaland bereit für sein Startelfdebüt ist.

Neven Subotic will in der Vorbereitung jedoch nicht auf einzelne Spieler schauen. "Wir verteidigen als Mannschaft und nicht ich im 1:1 über den ganzen Platz. Ich könnte das beste Spiel meines Lebens machen und wir verlieren trotzdem." Wichtig sei, wie die Mannschaft insgesamt am Samstag auftrete, "denn dann haben wir die Möglichkeit, solche Granaten zu stoppen".

Subotic über Ex-Coach Klopp: "Knallhart"

Eng mit dem 31 Jahre alten Innenverteidiger ist auch dessen ehemaliger Trainer bei Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, verbunden. Gemeinsam gewannen sie zweimal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal.

Klopp habe eine besondere Herangehensweise, die "Spieler zu respektieren und weiterzuentwickeln". Der heutige Liverpool-Teammanager habe das Potenzial seiner Spieler entdeckt und ihnen dabei geholfen, es zu entfalten.

Zur Veranschaulichung führte Subotic einen langjährigen Dortmunder an: "Dann ist es möglich wie damals, dass vielleicht Kevin Großkreutz der beste Spieler für unseren Fußball ist und nicht Arjen Robben zum Beispiel."

Gleichzeitig sei Jürgen Klopp in bestimmten Situationen "auch knallhart", so Subotic weiter: "Er schafft es auch, die Leute auszusortieren, die nicht daran glauben oder nicht reinpassen."

gkl