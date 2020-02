Grbić setzt Torserie fort - 16. Saisontreffer

Thierry LARRET via www.imago-images.de

Adrian Grbić erzielte bereits sein 16. Saisontor

Adrian Grbić hat seine Torserie in der zweiten französischen Liga am Freitagabend fortgesetzt. Der 23-jährige Stürmer brachte Clermont Foot beim 3:1-Heimsieg gegen Orleans in der 49. Minute mit einem verwandelten Elfmeter zum 1:0 in Führung und hat damit bei seinen jüngsten fünf Einsätzen in der Liga immer getroffen. Dabei gelangen ihm sieben seiner bisher 16 Saisontore.

>> Vereinsstatistik von Adrian Grbić in der weltfussball-Datenbank

90'+4' C'est terminé !!! Superbe opération pour le @ClermontFoot qui remonte dans le Top 5 à seulement 2 points du podium !!! 🔥🔥🔥 #CF63USO (3-1) pic.twitter.com/8hTOWkUeAN — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) 31. Januar 2020

Nummer zwei der Torschützenliste

Der Ex-ÖFB-U21-Teamstürmer ist weiter die Nummer zwei der Ligue-2-Schützenliste, nur noch zwei Treffer fehlen ihm auf den Führenden Tino Kadewere (18) von Le Havre. Clermont ist als Fünfter nach 22 Runden weiter voll im Aufstiegsrennen, aktuell hat das Team 37 Punkte auf dem Konto und befindet sich in den Play-Off-Rängen, sechs Punkte fehlen auf den zweiten Tabellenplatz, der zum direkten Aufstieg in die Ligue 1 führen würde.

