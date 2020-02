Salamon folgt Pfeifenberger nach Litauen

GEPA pictures/ Christian Ort

Für Thomas Salamon geht es im Herbst der Karriere ins Ausland

Thomas Salamon ist von Zweitligist SV Horn zum litauischen Meister Suduva Marijampole gewechselt. Der 31-jährige Linksverteidiger unterzeichnete am Freitag einen Zweijahresvertrag. In Litauen bekommt es der Routinier mit einem alten Bekannten zu tun, nachdem Heimo Pfeifenberger am 8. Jänner als neuer Trainer des Clubs präsentiert wurde.

In Bundesliga bereits für Mattersburg, Grödig und Austria aktiv

Salamon war in Österreich für Mattersburg, Grödig, die Austria und zuletzt eben Horn tätig, im Herbst bestritt er für die Niederösterreicher 15 Pflichtspiele. Suduva ist seit Freitag für zwei Wochen auf Trainingslager in Zypern, die Saison startet erst im März. Suduva holte in den vergangenen drei Jahren den Titel in der Ganzjahresmeisterschaft.

apa