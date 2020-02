Premier League mit weniger Transferausgaben

APA (AFP)

Die Premier League war im Jänner weniger ausgabefreudig wie in den Jahren zuvor

Die Clubs der Premier-League haben in der diesjährigen Winter-Übertrittszeit 230 Millionen Pfund (273,24 Mio. Euro) für Neuzugänge investiert. Dies lag klar hinter der Rekordmarke von 430 Mio. Pfund (510,84 Mio. Euro), die im Jänner 2018 ausgegeben wurden. Es war laut Angaben des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte vom Samstag aber immer noch der zweithöchste jemals erreichte Wert.

Englische Clubs setzen auf Leihverträge

Am Freitag, dem letzten Tag des Jänner-Transferfensters ("deadline day"), wurden in Englands Oberhaus nur 25 Mio. Pfund ausgegeben. Die Clubs setzten in erster Linie auf kurzfristige Leihverträge. "Die Clubs setzen langfristig gesehen auf finanzielle Stabilität und sind deshalb weniger bereit, für den kurzfristigen Erfolg mehr auszugeben, als in den Transferbudgets fixiert wurde", sagte Tim Bridge von Deloitte dazu.

Gesamteuropäisch gaben die Vertreter der Top-Fünf-Ligen - neben England noch jene aus Italien, Deutschland, Spanien und Frankreich - jeweils knapp 120 Mio. Euro in Summe im Jänner aus.

apa