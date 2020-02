Zorc warnt vor Werder und "anderen Gegnern"

Revierfoto via www.imago-images.de

BVB-Sportdirektor Michael Zorc warnt vor schwereren Gegnern

Wenn Borussia Dortmund am Dienstag (20:45 Uhr) bei Werder Bremen um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals kämpft, liegt die Favoritenrolle eindeutig beim BVB. Borussen-Sportdirektor Michael Zorc will davon allerdings nichts wissen.

"Das ist ein gefährliches Spiel. Das Ergebnis können wir nicht reparieren, das ist ein K.o.-Spiel", warnte Zorc im Gespräch mit der "WAZ".

Dennoch nimmt der 57-Jährige seine Stars in die Pflicht. "Wir fahren dahin, um zu gewinnen", so Zorc. "Wir wollen weiterkommen. Wir wollen nach Berlin. Deswegen müssen wir wieder 100 Prozent abrufen."

Aber nicht nur im Pokal strebt der BVB Großes an. Auch um die Meisterschaft will man weiterhin mitspielen. Die Schwarzgelben hätten an ihrer "Zielsetzung nie etwas verändert", stellte Zorc klar. "Wir sind aber nicht in der Pole-Position. Wir sind in der Verfolgerrolle, die müssen wir annehmen."

Zorc: Der BVB wird "andere Gegner bekommen"

Vor der Saison hatte man den Gewinn der Schale als Ziel ausgegeben, zum Ausklang der Hinrunde erhielten die großen Ambitionen allerdings einige Dämpfer.

Der Start in die zweite Halbserie mit drei Siegen und 15:4 Toren befeuerte die Hoffnungen allerdings mächtig. Aktuell rangieren die Dortmunder hinter dem FC Bayern (42) und RB Leipzig (41) mit 39 Punkten auf Rang drei.

Zorc glaubt allerdings nicht, dass man weiterhin scheinbar problemlos von Sieg zu Sieg eilen wird. "Wir werden andere Gegner bekommen. Das muss man ehrlich festhalten", so das Borussen-Urgestein. Mit dem FC Augsburg, dem 1. FC Köln und Union Berlin forderte man 2020 noch keinen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte.

ma