Das sagen Favre und Co. zum neuen Schiri-Kurs

nordphoto/Mauelshagen via www.imago-images.de

BVB-Coach Favre hat nichts gegen eine härtere Gangaart der Schiedsrichter

Die Debatte über den neuen Kurs der Schiedsrichter im Umgang mit Respektlosigkeiten beschäftigt die Szene. Vor dem Pokal-Achtelfinale rufen Trainer zur Besonnenheit auf.

Die "neue harte Welle" der Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga schlägt weiter hohe Wellen. Kritiker befürchten nach der umstrittenen "Ampelkarte" für Borussia Mönchengladbachs Stürmer Alassane Pléa wegen Protesten und einer abfälligen Geste bereits die verordnete Abschaffung von Emotionen im Fußball. Vor den Pokal-Achtelfinals riefen mehrere Trainer jedoch zu einem besonnenen Umgang mit den strengeren Strafen für Respektlosigkeiten gegenüber Unparteiischen auf.

"Emotionen machen diesen Sport groß. Eine Emotion zu zeigen, ist nicht zwingend unfair. Du bist als Trainer oder Spieler aber natürlich in der Pflicht, dass es in einem vernünftigem Rahmen bleibt", sagte Chefcoach Julian Nagelsmann von Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig zur Problematik.

Die entsprechenden Grenzen hatte Plea beim 2:2 der Gladbacher bei Nagelsmanns Mannschaft nach Einschätzung von Schiedsrichter Tobias Stieler überschritten. Die Lamenti des Franzosen waren für den Referee "so nicht mehr akzeptabel": Erst reklamierte Pléa und sah dafür Gelb, ehe der Angreifer unmittelbar darauf geringschätzig abwinkte und dafür Gelb-Rot erhielt.

Gladbachs Manager Max Eberl verband seine Kritik an Stieler mit dem Bild eines drastischen Szenarios: "Ich erwarte schon, dass wir uns auch ein bisschen regen dürfen und keine Zinnsoldaten werden, die nur funktionieren."

BVB-Coach Favre findet neuen Kurs "okay"

Vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erhielt Stieler für seine Konsequenz jedoch ausdrücklich Rückendeckung: "Wir haben", erklärte der Trainings- und Qualifizierungsleiter sowie früher Topreferee Peter Sippel zu Wochenbeginn bei "sportschau.de", "eine klare Linie zum Vorgehen gegen Unsportlichkeiten im Vorfeld der Rückrunde definiert und kommuniziert." Der Verband ist demnach offenbar auch entschlossen, Standhaftigkeit demonstrieren und trotz der teils heftigen Kritik an der neuen Linie festhalten zu wollen.

Nagelsmann kündigte vor der Reise zum Pokal-Achtelfinale am Dienstag beim Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt Bemühungen um maßvolle Reaktionen seiner Spieler auf Schiedsrichter-Entscheidungen an. Gleichwohl will der Coach sein Team nicht so einstellen, "dass sie gar nichts mehr machen und wie Lämmer über den Platz laufen".

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre, ein ruhiger Vertreter seiner Zunft, hat unterdessen am verschärften Kurs der Unparteiischen nur wenig auszusetzen. "Dass die Schiedsrichter jetzt angehalten sind, schneller Gelb zu zeigen, ist okay", sagte der Schweizer vor dem Pokal-Duell am Dienstag bei Werder Bremen. Aus Favres Sicht ist schlichtweg Akzeptanz für die Referees der Schlüssel zur Problemlösung: "Wenn gepfiffen ist, muss man das respektieren und weiterspielen."

Sein Frankfurter Kollege Adi Hütter macht sich unterdessen trotz ähnlicher Grundüberzeugungen ("Das Wichtigste ist der Respekt den Schiedsrichtern gegenüber") Gedanken über die weitere Entwicklung: "Wo beginnt es, und wo hört es auf? In Zukunft wird die Frage sein: Was darf man machen? Darf man in die Hände klatschen? Gibt es dann nichts? Aber wenn wir so weit sind, dass Trainer und Spieler nichts mehr sagen dürfen und die ganze Emotionalität verloren geht, fände ich es schade. Emotionen sollten bleiben, die darf man nicht verbieten."