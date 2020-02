Erneute Italien-Gerüchte um Ralf Rangnick

Laci Perenyi, via www.imago-images.de

Kehrt Ralf Rangnick auf die Trainerbank zurück?

Bereits im November hatte das Portal "calcionmercato" Ralf Rangnick mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Trotz Dementi der Italiener und vom derzeitigen Head of Sport and Development Soccer beim Red-Bull-Konzern keimen die Gerüchte nun neu auf.

Laut "Bild" steht Rangnick unmittelbar vor einem Wechsel nach Italien. Demnach sind die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten. Lediglich die Unterschrift des ehemaligen Trainers von RB Leipzig fehle noch. Bei Milan soll Rangnick ab dem Sommer sowohl Trainer als auch Sportdirektor werden.

Erst Mitte Januar hatte Rangnick gegenüber "calciomercato" jedoch betont, "niemals Kontakt mit Milan" gehabt zu haben. Auch der italienische Klub hatte die Gerüchte bereits dementiert. Die Nachricht entbehre jeder Grundlage, erklärte ein Klub-Sprecher der "Deutschen Presse-Agentur" im Dezember.

Rangnick schließt Rückkehr als Trainer nicht aus

Rangnick hatte als Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig im Sommer 2018 aufgehört und ist seitdem als Fußballchef des Konzerns Red Bull aktiv. Eine Rückkehr als Trainer schloss der frühere Coach von Hannover 96, dem FC Schalke 04 und der TSG Hoffenheim allerdings nicht aus.

"Ich bin mit meiner aktuellen Rolle zufrieden, aber im Fußball kann man niemals nie sagen. Ich bin noch jung genug, um wieder als Trainer zu arbeiten", sagte Rangnick laut der italienischen Website "calciomercato". Ein Traum von Rangnick ist seit langem ein Job in England, wo er einst studiert hat.

lbe