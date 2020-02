St. Pölten-Kicker Haas wechselt nach Kroatien

GEPA pictures/ Philipp Brem

Manuel Haas schnürt seine Schuhe künftig in Kroatien

Beim SKN St. Pölten gibt es einen weiteren Abgang zu vermelden. Linksverteidiger Manuel Hass wechselt vom Tabellenneunten der Bundesliga nach Kroatien zu NK Inter Zaprešić. Dort trifft er mit Ex-Austria-Tormann Osman Hadžikić auf einen weiteren ÖFB-Kicker.

Der SKN St. Pölten und Linksverteidiger Manuel Haas gehen getrennte Wege. Wie der Verein in einer Mittelung bekannt gab, zieht es den 23-Jährigen in die kroatische Liga zu NK Inter Zaprešić. Über die Ablösemodalitäten wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart. Beim Tabellenachten spielt mit Ex-Austria-Tormann Osman Hadžikić ein weiterer ÖFB-Kicker, der im Winter vom FC Zürich in den Westen Kroatiens gewechselt ist.

Unsere Wölfe haben einen weiteren Abgang zu verkünden: Manuel #Haas wechselt mit sofortiger Wirkung zum NK Inter-Zaprešić nach Kroatien.



Danke für deinen Einsatz und alles Gute für deinen weiteren Weg, Haasi! 💪#meinSKN #weareone #inundaut



Alle Infos ➡️ https://t.co/CjVrmgw5bA pic.twitter.com/pxs0iobHs4 — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) 4. Februar 2020

Neun-Bundesligaspielen 2019/20

In der abgelaufenen Hinrunde kam Manuel Haas auf neun Bundesligaeinsätze, viermal stand er dabei in der Startelf. Insgesamt brachte es der 25-jährige Linksverteidiger seit seinem Wechsel vom Kapfenberger SV im Sommer 2018 auf 35 Pflichtspieleinsätze für die Wölfe aus der niederösterreichischen Hauptstadt, indem ihm fünf Assists gelangen.

red