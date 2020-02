S04-Interesse für Offensiv-Youngster "schmeichelhaft"

FIRO/FIRO/SID/

Der FC Schalke 04 sichert sich wohl die Dienste von Mikail Maden

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht offenbar vor der Verpflichtung des norwegischen Talents Mikail Maden. Das berichtet der norwegische Fernsehsender "TV2"

Demnach waren der 18 Jahre alte Junioren-Nationalspieler und sein Agent Stig Lillejord bereits am Freitag in Gelsenkirchen, um den Transfer perfekt zu machen. Die Verkündung soll am Wochenende erfolgen.

"Viele Klubs haben Mikail in letzter Zeit beobachtet, Schalke war einer von ihnen. Wenn sich die Möglichkeit bietet, zu einem der größten Klubs Deutschlands zu wechseln, ist das sehr schmeichelhaft", zitiert "TV2" Lillejord.

Maden, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, war zuletzt für Erstligist Brann Bergen aktiv. Sein Vertrag dort lief mit dem Jahresende aus.