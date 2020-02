SKN wird selbstbewusst - Burke vor Unterschrift

GEPA pictures/ Christian Ort

Cory Burke könnte der gesuchte Goalgetter sein

Der SKN St. Pölten blickt der Frühjahrssaison voll Zuversicht entgegen. "Rakete" Cory Burke soll am Donnerstag einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben. Am 5. Juli steht ein Tag der SKN-Legenden an.

Die Mär vom Armenhaus der Liga hat der SKN Mittwoch im "Wutzl Gastro" im Veranstaltungszentrum (VAZ) St. Pölten endgültig ad acta gelegt. Bei der "Frühjahrsauftakt-Pressekonferenz" bekannte sich der im Sommer 20 Jahre alt werdende Klub dazu, mit einem Budget von 8,6 Millionen Euro "die Nummer 7 in Österreich" zu sein, wie Generalmanager Andreas Blumauer es ausdrückte.

"Wir können nicht mit der großen Tradition aufwarten, das wissen wir", so Blumauer, "aber wir sind jung, innovativ und bieten Erlebnisse." Zudem sei der Klub mit Marcel Ketelaer (Sport), Martin Eckelbacher (Verwaltung) und nun verstärkt durch Wolfgang Gramann (Marketing, Sales und Kommunikation) perfekt auf drei sichere Säulen aufgestellt.

Mit Gottfried Denner wurde ein neuer "Exklusiv-Partner" präsentiert. Auf den Hosen der "Wölfe" steht künftig vorne "Druckmittel.at" und hinten "Abfall bringt Geld", was vielleicht den einen oder anderen St. Pöltner Fußball-Nostalgiker an Zeiten erinnert, als die VSE-Wölfe vorne "AEG Werkzeuge" hatten und hinten "Milchrahm".

Für das freitägige Cup-Viertelfinale gegen Wacker Innsbruck waren Mittwochvormittag bereits über 2.000 Tickets abgesetzt. Schüler mit einem Fünfer oder fünf Einsern im Halbjahreszeugnis dürfen inklusive einer Begleitperson gratis rein.

Burke hatte gute Quote

Cory Burke soll am Donnerstag einen Leihvertrag bis Saisonende unterschreiben und kann für Trainer Alexander Schmidt am Freitag "schon eine Option sein".

Auf Nachfrage von weltfussball kam Blumauer bei Burke ins Schwärmen: "Er ist ein klassischer Mittelstürmer und noch schneller als Husein Balić. Ihn zu bekommen ist eine einmalige Gelegenheit."

In der Major League Soccer ist der Jamaikaner derzeit für seinen Klub Philadelphia Union nicht einsatzberechtigt. Von März 2018 bis April 2019 kam er dort in 37 Spielen auf beeindruckende 13 Tore. Mit einem Jahresgehalt von knapp 80.000 Dollar Fixum (Quelle: sportrac.com) dürfte er bei den Niederösterreichern das Gehaltsschema nicht sprengen.

Schmidt voll Tatendrang

Auch Schmidt geht voller Elan in die Saison und hält fest: "Im Defensiv-Verbund haben wir uns stark verbessert. Unser Ziel ist, zunächst das Cup-Halbfinale zu erreichen und in der Meisterschaft so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben."

Schmidt möchte, dass der SKN im Frühjahr "selbstbewusster nach vorne spielen" wird und strich unter anderem die Entwicklung von Christoph Messerer heraus. "Er könnte der nächste sein, aus dem hier ein gestandener Bundesliga-Spieler wird."

Legendenkick zum Vereinsjubiläum

Anlässlich des 20-jährigen Vereinsjubiläums im Sommer wird es am 5. Jull ein Spiel einer SKN-Legendenauswahl gegen das Copa-Pelé-Team von Toni Pfeffer, Michi Hatz, Frenkie Schinkels und Co. geben.

ts