SV Horn verpflichtet Roko Mišlov

GEPA pictures/ Christian Ort

Beim SKN war Roko Mišlov ein verlässlicher "Sechser"

Der abstiegsgefährdete Zweitligist SV Horn lässt mit der Verpflichtung von Roko Mišlov aufhorchen.

Mišlov stand zuletzt beim polnischen Erstligisten Miedź Legnica unter Vertrag und kickte in Österreich schon für den SKN St. Pölten in der Bundesliga und TSV Hartberg in der zweiten Liga.

"Mit seinen Qualitäten sowohl in der Defensive als auch in der Offensive, aber vor allem mit seiner Mentalität, wird er uns sicherlich entscheidend weiterhelfen", sagt Reinhard Vyhnalek, der Sportdirektor des SV Horn. Er weiß: "Mit Roko Mišlov konnten wir einen Führungsspieler verpflichten."

red