Weissman: "Im Sturm mit Håland wär was"

Shon Weissman will mit dem WAC hoch hinaus

Wenn über einen Torjäger der vergangenen Bundesliga-Hinrunde gesprochen wird, so hört man fast immer den Namen von Ex-Red Bull Salzburg-Stürmer Erling Håland. Doch in Wahrheit hat ein WAC-Spieler sogar noch öfters getroffen, mit 17 Bundesligatoren zählt Shon Weissman zu den Top-Torjägern Europas.

Håland hier, Håland da, der 19-jährige Ex-Kicker von Red Bull Salzburg verzückte in der abgelaufenen Hinrunde mit seinen Toren nicht nur Fußballösterreich, sondern ganz Europa. Nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund steht aber nun wieder ein anderer Stürmer im Fokus, der in der Liga sogar noch öfters als der norwegische Wunderknabe getroffen hat. WAC-Stürmer Shon Weismann führt mit 17 Toren nicht nur die Rangliste der Bundesliga an, sondern zählt damit auch zur den Top-Torjägern in Europa. Im Interview mit der "Krone" sprach der Israeli über das Interesse von Vereinen im Winter und seine Ziele für die Zukunft.

Weissman: "Gab Anfragen aus Spanien"

Im Gespräch mit der österreichischen Zeitung gab der bald 24-Jährige zu Protokoll, dass es zwar "Anfragen aus Spanien gab", doch Anklang fand das beim Stürmer des Wolfsberger AC nicht: "Das hat mich nicht wahnsinnig interessiert." Vielmehr will er mit dem WAC im Frühjahr weiter angreifen und den Kärntner-Klub wieder nach Europa schießen. Mit ingesamt 24 Toren in 26 Pflichtspielen ist der Nationalspieler Israels einer der Hauptgründe für den Höhenflug der Wölfe.

Sein erklärtes Ziel ist nach dem Abgang Hålands aus Österreich natürlich die Torjägerkrone: "Dafür werde ich alles tun!" Damit würde er sich im Sommer auch für höhere Aufgaben empfehlen, ein konkretes Ziel hätte er dabei schon ausgemacht, wie er grinsend zugibt: "Ein Wechsel zu Dortmund, im Sturm gemeinsam mit Håland - das wär was!"

Weissman Shon wer unter den Top-Torjägern in Europas ist? 🤔 https://t.co/vLAnJnTpZ9 — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) 4. Februar 2020

Mit seinen 17 Bundesligatoren findet sich Weissman jedenfalls in der Liste der Top-Torjäger in Europa wieder und ist dort in guter Gesellschaft mit Stars wie Robert Lewandowski, Ciro Immobile oder Lionel Messi, der mit 14 Toren sogar drei weniger als der WAC-Stürmer bisher erzielt hat.

red