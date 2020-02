Zorc stinksauer: Umgang mit Reus "unter aller Sau"

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Michael Zorc nimmt BVB-Kapitän Marco Reus in Schutz

Nach dem überraschenden Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals herrscht beim BVB Katerstimmung. Wie angespannt die Dortmunder sind, zeigte sich im Anschluss an eine Pressekonferenz am Donnerstag.

Nach Ende der Medienrunde platzte Sportdirektor Michael Zorc nämlich der Kragen. "Eine Sache will ich noch klarstellen", legte der 57-Jährige los und redete sich in Rage: "Wie mit Marco Reus umgegangen wird, ist unter aller Sau. Er hat 50 Mal das 1:0 für uns geschossen. Er ist unser Kapitän und ein Dortmunder Junge. Da erwarte ich mehr Respekt."

Worauf Zorc anspielte: Trotz eines in der Liga starken Rückrundenstarts der Borussia wurde Mannschaftsführer Reus zuletzt immer wieder heftig angegangen. Im Vergleich zu Neuzugang Erling Haaland und Jadon Sancho falle der Routinier zu sehr ab, zudem werde er seiner Verantwortung auf dem Platz kaum gerecht, behaupten Kritiker.

Zorc sieht das anders - ebenso wie Trainer Lucien Favre. "Marco ist und bleibt wichtig für die Mannschaft", so der Schweizer. Allerdings wird Reus seinen Wert für das Team in den kommenden Wochen nicht auf dem Rasen zeigen können. Der 30-Jährige fällt aufgrund einer Muskelverletzung wochenlang aus – auch am Samstag im Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen.

In der laufenden Saison kommt Reus wettbewerbsübergreifend auf zwölf Tore und sieben Vorlagen in 26 Einsätzen. Mit einer Rückkehr ins Training wird frühestens in vier Wochen gerechnet.

hlü