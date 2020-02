Gladbach im Derby ohne Star-Quartett

Jan Huebner/Jansen via www.imago-images.de

Gladbach-Coach Marco Rose muss im Derby auf vier Spieler verzichten

Borussia Mönchengladbach muss im Derby am Sonntag gegen den 1. FC Köln auf vier Spieler verzichten.

Stürmer Alassane Pléa, der beim 1:0 im Hinspiel den Treffer erzielt hatte, ist wegen seiner Gelb-Roten Karte gesperrt.

Zudem fehlen die Abwehrspieler Tony Jantschke und Ramy Bensebaini sowie Christoph Kramer, der aufgrund seiner Kopfverletzung noch pausieren muss. Das bestätigte Trainer Marco Rose am Freitag.

Sportlich erwartet der Coach "selbstbewusste Kölner", die sich unter dem neuen Trainer Markus Gisdol "sehr stabilisiert" hätten.

Rose: Ich weiß, was den Fans das Derby bedeutet. Es kommen ein paar Dinge zusammen, die den Reiz dieses Spiels ausmachen wie die Historie und die räumliche Nähe der Städte. Ich weiß, dass die Bedeutung dieses Spiels für die Fans etwas größer ist, als die anderer Duelle. #BMGKOE pic.twitter.com/LxKa1anKTF — Borussia (@borussia) 7. Februar 2020

"Das wird sicher ein intensives und spannendes Derby", sagte Rose: "Für uns ist das ein wichtiges Spiel, aber für die Fans geht es ein bisschen über ein normales Bundesligaspiel hinaus."

Eberl wegen Pléa-Rot genervt: "Wir müssen das gemeinsam lösen"

Unterdessen hätte sich Gladbachs Sportdirektor Max Eberl bei der neuen Regelauslegung der Schiedsrichter bei Reklamieren eine Einbindung der Vereine gewünscht.

"Wir sind per Mail einen Tag vor unserem Rückrundenauftakt darüber informiert worden. Ich hätte schön gefunden, wenn wir gewusst hätten, dass sich die Schiedsrichter Gedanken machen und sich wie im Sommer die Zeit genommen hätten, in die Klubs zu gehen und die neuen Regeln zu erklären", sagte der 46-Jährige am Freitag.

"Wir hätten unsere Meinungen einbringen können, und das wäre sicherlich hilfreich gewesen. Aber leider ist das nicht passiert", erklärte Eberl. Mit dem Platzverweis wegen Reklamierens gegen Pléa am vergangenen Wochenende sei das Ganze ein Stück weit in die falsche Richtung gegangen.

"Wir müssen das gemeinsam lösen. Ich will nicht, dass zwischen Vereinen und Schiedsrichtern eine Barriere steht. Ich hoffe, dass dieses Beispiel vom vergangenen Wochenende alle sensibilisiert", sagte Borussias Sportdirektor.