Nach Gala bei Real: BVB schaut bei Isak wohl genau hin

Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak glänzte gegen Real Madrid mit zwei Toren

Borussia Dortmund trennte sich im Sommer von Stürmer Alexander Isak. Der junge Schwede stellt nach kurzer Eingewöhungszeit bei seinem spanischen Klub Real Sociedad unter Beweis, wie wertvoll er sein kann. Beim BVB dürfte der 20-Jährige daher nicht vollends aus dem Kopf sein.

Zwar hatten die Schwarz-Gelben mit dem Klub aus San Sebastián Stillschweigen über die Transferdetails vereinbart. Es dauerte jedoch nicht lange, bis spanische Medien über vereinbarte Klauseln berichteten.

Der Sportzeitung "AS" zufolge zahlte Real Sociedad für Isak eine Ablösesumme zwischen sieben und acht Millionen Euro. "Sky" berichtet von 6,5 Millionen Euro. Im Gegenzug soll sich der BVB jedoch eine Rückkaufklausel gesichert haben. Diese soll bei stolzen 30 Millionen Euro liegen.

Zudem besitze der BVB ein sogenanntes Matching Right. Dieses Recht erlaubt dem Revierklub, bei jedem Angebot, das für Isak in Zukunft eingeht, nur mitgehen zu müssen, um den Zuschlag zu erhalten. Dortmund dürfte die Entwicklung des Mittelstürmers daher genau verfolgen, eine Rückkehr in die Bundesliga ist demnach nicht ausgeschlossen.

Isak legt Top-Quoten hin - nur nicht beim BVB

Alexander Isak verzückt unterdessen seit Wochen die Fans in LaLiga. Der ehemalige Dortmunder traf in den letzten elf Pflichtspielen elfmal, sowohl im Achtelfinale als auch jüngst im Viertelfinale der Copa del Rey gegen Real Madrid gar jeweils doppelt.

Beim 4:3-Spektakel bei den Hauptstädtern markierte Isak zunächst mit links das zwischenzeitliche 2:0 in der 54. Minute. Nur zwei Minuten später ließ er das Estadio Santiago Bernabéu mit einem Rechtsschuss zum 3:0 vorerst verstimmen. Zwar kämpfte sich Real noch einmal heran, dennoch steht das Team aus dem Baskenland im Halbfinale des Pokals.

Wettbewerbsübergreifend steht Alexander Isak nun bei dreizehn Toren in 27 Spielen, wobei er lediglich zehnmal in der Startelf stand. Ähnlich beeindruckend war seine Quote bereits in der Vorsaison, als er vom BVB in die niederländische Eredivisie verliehen wurde: Für Willem II netzte er 14 Mal in 18 Partien.

Nur in Dortmund konnte er seine Torjäger-Qualitäten nicht zeigen, bestritt dort in zwei Jahren nur zehn Spiele für die Profis und erzielte ein Tor.

gkl