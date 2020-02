Bayern-Interesse an Dest "verbrieft"

Ajax Amsterdam v PSV Eindhoven via www.imago-ima

Sergino Dest (M.) könnte im Sommer zum FC Bayern wechseln

Leihspieler Álvaro Odriozola verlässt den FC Bayern im Sommer nach einer halbjährigen Leihe voraussichtlich wieder und kehrt zu seinem Stammverein Real Madrid zurück. Damit wird im Kader des deutschen Rekordmeisters erneut eine Planstelle auf der Rechtsverteidigerposition frei. Diese könnte ein Youngster aus den Niederlanden einnehmen. Die Anzeichen auf einen Deal verdichten sich zunehmend.

Am Samstag berichtete "De Telegraaf", dass die Münchner bereits im Winter ein Angebot für Sergino Dest von Ajax Amsterdam abgegeben haben. Das erste Gebot in Höhe von rund 20 Millionen Euro wurde allerdings abgelehnt, heißt es.

Ajax-Sportdirektor Marc Overmars forderte demnach rund 30 Millionen Euro. Dennoch stehen die Chancen gut, dass der US-amerikanische Nationalspieler ab Sommer für den FC Bayern aufläuft. Die beiden Klubs haben sich offenbar schon auf eine Sockelablöse von 26 Millionen Euro geeinigt.

Laut "Bild"-Informationen wurde der Abwehrspieler in der vergangenen Woche sogar bereits am Münchner Flughafen gesichtet. Das Blatt spekuliert, das Talent habe sich am Mittwoch das DFB-Pokal-Spiel der Münchner gegen 1899 Hoffenheim (4:3) angeschaut, um erste Einblicke in sein neues Umfeld zu ergattern.

Auch der "kicker" hat vom Interesse des deutschen Rekordmeisters gehört. Dieses sei "verbrieft", schreibt das Fachmagazin am Montag. Zudem bestätigte der "kicker", dass man an der Isar weiterhin auf der Suche nach einem neuen Sechser ist.

Vertragsverlängerung und dann der Abgang?

Dest verlängerte seinen Vertrag bei Ajax zwar erst im September bis 2022, Bayern schreckt dieser Umstand aber anscheinend nicht ab. Der 19-Jährige absolvierte in dieser Saison 16 Spiele in der Eredivisie und glänzte mit fünf Assists. Auch in der Champions League stand der Youngster in fünf Partien auf dem Feld.

Neben Dest wird der Rekordmeister immer wieder mit Achraf Hakimi vom Ligakonkurrenten Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Die zweijährige Leihe des Marokkaners von Real Madrid endet im Juni, dann könnte der FC Bayern zuschlagen.

Aktuell besetzt Benjamin Pavard die Position rechts in der Münchner Viererkette. Joshua Kimmich spielt unter Hansi Flick im zentralen Mittelfeld.