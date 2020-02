Salzburg im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen den LASK

GEPA pictures/ Manuel Binder

Red Bull Salzburg steht im Halbfinale, Patrick Farkas (m.) wieder auf dem Platz

Red Bull Salzburg setzt sich beim Zweitligisten SKU Amstetten mit 3:0 durch und trifft im Halbfinale des ÖFB-Cups auf Vizemeister LASK.

Red Bull Salzburg ist am Sonntag ohne Probleme ins Semifinale des österreichischen Cups eingezogen. Der Titelverteidiger setzte sich im Viertelfinale dank Treffer von Masaya Okugawa (10.), Zlatko Junuzović (53.) und Enock Mwepu (76.) auswärts gegen den Zweitligisten SKU Amstetten mit 3:0 durch und trifft nun in der Vorschlussrunde am 3. oder 4. März vor eigenem Publikum auf den LASK.

Im ersten Pflichtspiel ohne die prominenten Winter-Abgänge Erling Håland und Takumi Minamino begannen die Salzburger stark, schnürten den Gegner an deren Sechzehner ein und gingen schnell in Führung. Ein Schuss von Hwang Hee-chan wurde von Marco Stark vor der Linie kurz abgewehrt, Okugawa stand richtig und staubte ab.

Danach hatte Salzburg die Partie im Griff. Die Gastgeber waren bemüht, es fehlte allerdings an Durchschlagskraft. Praktisch beendet waren Amstettens Hoffnungen auf eine Cup-Sensation in der 53. Minute, als Junuzović einen Freistoß von der Strafraumgrenze versenkte.

Red Bull Salzburg: Pflichtspiel-Comeback von Patrick Farkas

Die Entstehung des Freistoßes war jedoch umstritten. Bei seinem Ausschuss stand Amstetten-Goalie Dennis Verwüster zwar außerhalb des Sechzehners, zuletzt hatte der Keeper den Ball mit der Hand aber im Strafraum berührt. Dennoch verhängte Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca wegen angeblichen Handspiels den folgenschweren Freistoß.

In der Folge rettete Stark auf der Linie bei einem Okugawa-Schupfer (58.), ehe Mwepu per Kopf für den Endstand sorgte (76.). Die Maßflanke zu diesem Treffer kam von Patrick Farkas, der seinen ersten Einsatz in einem Bewerbsmatch seit seinem im vergangenen Oktober erlittenen Schlaganfall absolvierte.

