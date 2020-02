Kurioser Berater-Zoff um Kingsley Coman

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Bleibt Kingsley Coman beim FC Bayern?

Seit 2015 läuft Kingsley Coman für den FC Bayern München auf. Dass der Franzose vergangene Woche anscheinend die Berater-Firma wechselte, sorgte zunächst für Abwanderunsgerüchte - und jetzt für Zoff.

Damals präsentierte die Agentur Colossal Sports Management auf ihrer Homepage Coman als neuen Klienten - eine durchaus überraschende Entwicklung, wird der Offensivspieler doch eigentlich von seinem Vater Christian Coman beraten.

Dieser äußerte sich nun gegenüber "Sky" mit deutlichen Worten zur angeblichen Zusammenarbeit seines Sohnes mit Colossal Sports Management. "Wir haben keinerlei Vereinbarung oder gar Verträge mit dieser Firma, sie sind also in keiner Art und Weise in die Karriereplanungen meines Sohnes involviert."

Er sei "sehr überrascht, dass Herr Aidy Ward (Spielerberater bei Colossal Sports Management, Anm. d. Red.) öffentlich über eine Zusammenarbeit mit Kingsley spricht. Das ist schlichtweg falsch."

Laut "Sky" habe es lediglich Gespräche über eine Zusammenarbeit im Bereich Marketing mit Ward gegeben. Diese seien jedoch nicht finalisiert worden.

Christian Coman ergänzte: "Ich alleine bin über die Firma Style Management für die Karriere meines Sohnes verantwortlich und keine andere Person hat das Recht, im Namen von Kingsley Coman zu sprechen oder gar zu verhandeln."

Ward hatte im Gespräch mit "Sport 1" angesprochen auf ein angebliches Interesse von Manchester City erklärt, Coman sei "sehr glücklich in München", "aktuell" hege der 23-Jährige keine Wechsel-Pläne.

Coman war nach einer zweijährigen Leihe im Sommer 2017 fest von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt. Eine Ablösesumme in Höhe von 21 Millionen Euro floss damals nach Italien. In bislang 144 Pflichtspielen für die Münchner war der verletzungsanfällige Flügelflitzer an 54 Toren beteiligt.

