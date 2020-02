SK Rapid findet Abnehmer für Manuel Martic

GEPA pictures/ Christian Ort

Manuel Martic kickt ab sofort in Kroatien

Der SK Rapid Wien und Manuel Martic gehen ab sofort getrennte Weg. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt in die kroatische Liga zu NK Inter Zaprešić, sein Vertrag bei den Hütteldorfern wäre nur noch bis zum Sommer gelaufen. Unter Didi Kühbauer spielte er in der Hinrunde keine Rolle mehr.

Auch nach dem Ende des Transferfenster in Österreich hat der SK Rapid Wien noch einen Abgang zu verzeichnen. So wechselt Mittelfeldspieler Manuel Martic aus Hütteldorf nach Kroatien und unterschreibt beim Erstligisten NK Inter Zaprešić. Das bestätigten die Grün-Weißen in einer Aussendung, über die Ablösemodalitäten ist nichts weiter bekannt.

Nur ein Einsatz 2019/20

In der abgelaufenen Hinrunde spielte Martic unter Trainer Didi Kühbauer keine Rolle mehr, schaffte es lediglich dreimal in den Kader und kam nur in der 3. Bundesligarunde gegen den SCR Altach zu einem Kurzeinsatz. Bereits im Herbst hatte ihm der Trainer, der ihn damals aus St. Pölten nach Wien-Hütteldorf mitbrachte, aufgrund der Konkurrenzsituation einen Wechsel nahe gelegt.

Durch den Transfer von Dejan Petrović und dem geplatzten Wechsel von Dejan Ljubicic herrscht aktuell ein Überangebot im Mittelfeld der Grün-Weißen. Bei NK Inter Zaprešić trifft er mit Manuel Haas und Osman Hadžikić auf zwei weitere ehemalige Bundesliga-Kicker. Insgesamt absolvierte Martic seit seinem Wechsel im Sommer 2018 22 Pflichtspiele für Rapid.

red