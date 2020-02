So plant Oliver Kahn mit "seinem" neuen FC Bayern

via www.imago-images.de

Oliver Kahn ist seit dem 1. Januar wieder im Verein

Seit dem 1. Januar ist Oliver Kahn zurück beim FC Bayern München und hat seine Arbeit als Vorstandsmitglied aufgenommen. Über einen Monat ist das nun schon her, in dem der langjährige Nationaltorhüter bereits große Begeisterung für seinen neuen Posten beim deutschen Rekordmeister empfunden hat.

Die "Sport Bild" zitiert aus einer E-Mail des 50-Jährigen an an die Mitarbeiter der Bayern, aus der hervorgeht, wie motiviert der ehemalige Weltklasse-Keeper seine Arbeit an der Säbener Straße aufgenommen hat: "In der Bundesliga stehen wir wieder dort, wo wir hingehören: an der Tabellenspitze. Das wird viel positive Energie bei unserer Mannschaft freisetzen. Die Emotionen, der Erfolgshunger und die starke Verbindung zwischen den Fans und dem Verein – das macht den FC Bayern München so einzigartig, und das habe ich wirklich vermisst", schrieb Kahn an die Klub-Angestellten.

Bevor Kahn mit Jahresbeginn 2022 endgültig zum starken Mann bei den Münchnern aufsteigen und das Amt von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender übernehmen wird, durchläuft er gegenwärtig und künftig alle Abteilungen beim deutschen Branchenprimus, um den perfekten Einblick in den Verein zu erhalten.

Vor allem der Bereich Kaderplanung soll es dem Ex-Kapitän der Bayern bereits angetan haben. Wie das Sportmagazin weiter berichtet, bringt sich Kahn in der montäglichen Vorstandssitzung bereits intensiv ein und stellte bereits klar, worauf es ihm künftig bei externen Neuverpflichtungen ankommen wird.

Neben der sportlichen Komponente geht es ihm auch um die Mentalität der Spieler. Zielstrebig müssen sie sein, ebenso motiviert und mit der notwendigen professionellen Einstellung und Teamgedanken ausgestattet - dem Bayern-Gen "mia san mia" eben.

Kahn: "Es ist ein besonderes Gefühl"

Der neue Bayern-Vorstand peilt an, dass die familiären Werte des Vorzeigevereins wieder vermehrt in den Vordergrund gerückt werden und wieder eine größere Rolle im Kluballtag einnehmen. Daran ließ Kahn auch in seinem Rundschreiben keinen Zweifel, aus dem die "Sport Bild" zitiert.

"Als ich 2008 meine Karriere als aktiver Spieler beendet habe, gab es für mich keinen Zweifel, dass ich mich unserem Verein wieder anschließen werde. Es ist ein besonderes Gefühl, wieder heimgekommen zu sein, und ich freue mich darauf, die einzigartige Erfolgsgeschichte des Klubs gemeinsam mit Ihnen fortzuschreiben."

An Motivation mangelt es dem mehrmaligen Welttorhüter seit seiner Rückkehr an die Säbener Straße auf keinen Fall ...

