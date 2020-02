Enthüllt: Darum platzte der Haaland-Wechsel zur TSG

Dean Mouhtaropoulos, getty

Erling Haaland sorgt (nun) beim BVB für Aufsehen

BVB-Winterneuzugang Erling Haaland ist wohl der herausragendste Spieler der ersten Rückrundenspieltage. Mit bislang sieben Treffern in nur 226 Einsatzminuten sorgt der Stürmer bei Fans und Verantwortlichen von Borussia Dortmund für Heiterkeit. Doch nun kommt heraus, dass der 19-jährige Norweger bei nur leicht anderem Verlauf heute bei einem Bundesliga-Konkurrenten spielen könnte.

Wie die "Sport Bild" berichtet, befand sich Haaland vor rund vier Jahren in einem Probetraining bei der TSG 1899 Hoffenheim. Eine ganze Woche lang sollte der damals 15-Jährige zeigen, was er auf dem Kasten hat. Und das tat er offenbar mit Nachdruck. Beim Torschusstraining wackelten die Netze, wenn der Angreifer seine Schüsse abfeuerte.

Der Klub rund um den damaligen Chefscout Michael Mutzel (mittlerweile beim HSV tätig) zeigte sich begeistert von den Fähigkeiten Haalands und wollte ihn unbedingt von seinem Heimatverein Bryne FK loseisen, um ihn für die TSG-Akademie zu gewinnen.

Haaland: BVB statt Hoffenheim

Doch der Transfer platzte, weil die Haaland-Seite laut dem Bericht ein Monatsgehalt von rund 5000 für den jungen Norweger forderte. Zu viel für Hoffenheim, das seinen U17-Spielern per Klub-Philosophie maximal 2000 Euro im Monat zahlt. Dieses Nachwuchskonzept sollte auch für Haaland keinesfalls durchbrochen werden.

Der Rest der Geschichte ist mehr oder minder bekannt: Haaland schloss sich schließlich einige Monate nach dem Probe-Training in Hoffenheim Molde FK an und gelang unter dem damaligen Coach Ole Gunnar Solskjaer zu Bekanntheit in Norwegens erster Liga. Es folgte der Transfer zu RB Salzburg für acht Millionen Euro und schließlich der Wechsel zum BVB im Januar 2020 für eine festgeschriebene Summe von 20 Millionen Euro.

In Hoffenheim dürfte man sich im Nachhinein geärgert haben, im Jahr 2016 nicht monatlich 5000 Euro zahlen zu wollen. Zumal der nächste Transfer sogar im Bereich von mindestens 60 Millionen Euro liegen dürfte. Diese Höhe soll die Ausstiegsklausel des Stürmers haben, die er sich beim BVB in den Vertrag hat schreiben lassen.

cro