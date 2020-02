Bayern aus dem Rennen: Liverpool Favorit im Werner-Poker

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Wechselt Timo Werner im Sommer von RB Leipzig zum FC Liverpool?

Die sportliche Zukunft von Nationalspieler Timo Werner wird im Sommer nicht nur RB Leipzig beschäftigen. Interessierte Vereine stehen angeblich Schlange. Mit dem FC Liverpool hat nun ein erster Topklub einen konkreten Vorstoß gewagt. Der FC Bayern scheint hingegen endgültig raus aus dem Rennen um den 23-Jährigen.

Wird Timo Werner Teil der Hochgeschwindigkeits-Offensive des FC Liverpool? Nachdem in den letzten Wochen bereits englische und spanische Medien vom Interesse der Reds am deutschen Nationalspieler berichteten, schreibt die "Sport Bild", dass Jürgen Klopp und Co. mittlerweile Kontakt zum Stürmer aufgenommen haben.

Wie konkret der Vorstoß des FC Liverpool war, ist nicht bekannt. Es heißt lediglich, die Engländer haben ihr Interesse beim Spieler hinterlegt. Sicher ist laut des Berichts aber, dass Werner sich einen Wechsel an die Merseyside durchaus vorstellen kann. Die Idee von einem Transfer zu den Reds soll beim Stürmer auf Gegenliebe gestoßen sein.

Überzeugt Klopp Werner vom Wechsel?

Sowohl die Spielweise des designierten englischen Meister als auch die Tatsache, dass mit Jürgen Klopp ein deutscher Trainer an der Seitenlinie steht, soll Werner reizen. Die Aussicht auf die größten Titel des Weltfußballs ist ebenfalls ein Argument, das für den amtierenden Champions-League-Sieger spricht.

Zweifel soll Werner allerdings noch angesichts der großen Konkurrenz in Liverpool hegen. Mit Sadio Mané, Mo Salah und Roberto Firmino steht das aktuell vielleicht beste Offensivtrio der Welt beim Traditionsklub unter Vertrag. Sollten die Reds keinen der drei Leistungsträger abgeben, droht Werner ein harter Konkurrenzkampf, aus dem er durchaus auch als Verlierer hervorgehen könnte.

Auch die Frage, ob es schon im Sommer 2020 zu einem Wechsel kommen könnte, ist noch nicht beantwortet. Möglich scheint auch ein Wechsel zu einem späteren Zeitpunkt. Allerdings bemühte sich Liverpool angeblich schon im Winter um Werner und schlug RB Leipzig vor, den Stürmer zu kaufen und für den Rest der Saison an die Sachsen zu verleihen. Darauf ließ sich der Herbstmeister aber nicht ein.

FC Bayern aus dem Rennen

Wohin es Timo Werner nach seiner Zeit in Leipzig zieht, ist noch völlig unklar. Im Trikot des FC Bayern wird der 23-Jährige mit ziemlicher Sicherheit aber nicht auflaufen. Die "Sport Bild" schreibt, dass Werners Lust auf den Rekordmeister nach der öffentlichen Abfuhr durch Hasan Salihamidzic und Herbert Hainer "stark gesunken" ist.

Neben dem FC Liverpool gelten aktuell noch der FC Chelsea und Atlético Madrid als interessiert. Auch die Tottenham Hotspur dachten im Winter über den Stürmer als Ersatz für den verletzten Harry Kane nach. Da Werners Ausstiegsklausel allerdings erst im Sommer greift, war ein vorzeitiger Abschied kein Thema.

csc