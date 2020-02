Scharfe Kritik an Klinsmann: "Charakterlich daneben"

Jan Huebner/Taeger via www.imago-images.de

Jürgen Klinsmann ist nicht mehr Trainer von Hertha BSC

Die Kritik an Jürgen Klinsmann nach dem überraschenden Rücktritt als Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC reißt nicht ab. Frühere Akteure des Hauptstadtklubs werfen dem früheren Bundestrainer charakterliche Schwächen und Unglaubwürdigkeit vor.

"Jürgen Klinsmann wollte zu viel zu schnell. Ich glaube, er hat auch ein bisschen die Hierarchie in der Mannschaft zerhackt", sagte der frühere Stürmer Axel Kruse dem "rbb".

Dass Klinsmann "charakterlich so daneben liegt, einfach die Flinte ins Korn schmeißt und sagt "Ich geh jetzt mal nach Kalifornien, das war‘s jetzt für mich"", habe Manager Michael Preetz nicht wissen können.

Klinsmann war völlig überraschend nach nur elf Wochen von seinem Amt als Cheftrainer bei den Berlinern zurückgetreten.

"Der Trainer hat natürlich für ein Chaos gesorgt, was es im deutschen Fußball in der Bundesliga noch nie gegeben hat", sagte der frühere Hertha-Coach Peter Neururer bei "RTL/ntv". "Er hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen wie kein anderer in ganz Deutschland und hat dann zwei Wochen später gesagt "ich spüre das Vertrauen nicht". Unglaubwürdiger in der Auftrittsweise eines Trainers kann man nicht sein."