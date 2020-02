"Klatsche" für Frankfurt vor Duell mit Salzburg

APA (AFP)

Frankfurt hatte gegen BVB nichts zu holen

Wie Salzburg muss auch Eintracht Frankfurt vor dem Europa-League-Duell einen Rückschlag verdauen. Bei Borussia Dortmund setzte es für die Mannschaft von Adi Hütter am Freitagabend ein 0:4. Der Eintracht-Trainer sprach danach von einem "Klassenunterschied" und einer "verdienten Klatsche auch in dieser Höhe". Gleichzeitig betonte Hütter, dass am Donnerstag ein anderes Spiel warten wird.

>> Liveticker Eintracht Frankfurt gegen FC Salzburg

"Wir werden die Niederlage natürlich wie immer analysieren. Aber ich weiß, dass wir in der Europa League zu Hause vor ausverkauftem Haus gegen eine ebenfalls starke Mannschaft wieder ein anderes Bild abgeben werden", sagte Hütter. Im Hinspiel des Sechzehntelfinales gastiert Salzburg zunächst in Frankfurt. Im Waldstadion zeigte die Eintracht zuletzt ein anderes Gesicht als bei den durchwachsenen Auswärtsauftritten in Düsseldorf (1:1) und nun Dortmund.

Für Frankfurt ging damit eine Erfolgsserie von zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Niederlage zu Ende. Daheim hatte man zuletzt in Liga und DFB-Pokal auch RB Leipzig zweimal geschlagen. Die herbe Abfuhr in Dortmund, die nach einem Doppelschlag der BVB-Jungstars Jadon Sancho und Erling Håland kurz nach der Pause besiegelt wurde, hatte Hütter so nicht eingeplant. "In Dortmund kann man verlieren, mich hat nur die Art und Weise gestört", sagte der Vorarlberger.

Fehlpässe prägten das Spiel der Gäste, in der Offensive agierten die Frankfurter mutlos. "Dann kamen die Leichtsinnsfehler vor den Gegentoren dazu. Das war ausschlaggebend", analysierte Verteidiger Martin Hinteregger. Der Kärntner spielte wie Mittelfeld-Abräumer Stefan Ilsanker durch. Auch Hinteregger gelobte Besserung: "Daraus müssen wir lernen, am Donnerstag steht wieder ein ganz anderes Spiel bevor", betonte der ehemalige Salzburg-Profi.

Die Frankfurter verharren durch die Niederlage im Tabellenmittelfeld. Auf die Europacup-Startplätze fehlen fast zehn Zähler. Im DFB-Pokal-Viertelfinale geht es Anfang März zu Hause gegen Werder Bremen.

apa