Schneider deutet möglichen Schalke-Verbleib von Kenny an

TEAM2 via www.imago-images.de

Bleibt Jonjoe Kenny über die Saison hinaus beim FC Schalke?

Mit der Verpflichtung von Jonjoe Kenny ist dem FC Schalke im Sommer ein echter Volltreffer gelungen. Der junge Engländer zählt bei den Königsblauen zu den unumstrittenen Leistungsträgern und genießt das volle Vertrauen der Verantwortlichen. Vorstand Jochen Schneider deutete nun an, dass Kenny womöglich über die Saison hinaus bleiben könnte.

Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder berichtet wurde, der FC Schalke würde sich um eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Jonjoe Kenny über die Saison 2019/20 hinaus bemühen, bestätigte Jochen Schneider im Interview mit den Zeitungen der "FUNKE Mediengruppe" diese Berichte.

Man stehe mit den Verantwortlichen von Kennys Stammverein FC Everton "in einem sehr guten und vertrauensvollen Austausch", erklärte Schneider. Am Ende der Spielzeit werden sich alle Parteien zusammensetzen und diskutieren, wie es mit dem jungen Außenverteidiger weitergehe. "Wie ist die Situation bei Everton, wie ist die des Spielers und wie die des FC Schalke 04" seien dabei die entscheidenden Fragen, sagte der Sportvorstand.

Klar scheint: Spielt Kenny weiterhin so konstant gut wie in seinen bisherigen 19 Startelf-Einsätzen, dürfte dem FC Schalke viel daran gelegen sein, den 22-Jährigen an den Klub zu binden. Allerdings wird Kenny durch seine starken Leistungen auch für den FC Everton wieder zu einer echten (und günstigen) Alternative.

Schon heute gibt es bestimmte Positionen, für die der FC Schalke mit Blick auf den Sommer 2020 scoute, gewährte Schneider Einblick in weitere Planungen der Blau-Weißen. Ob und wo die Knappen dann zuschlagen, hänge allerdings davon ab "wer von unseren Spielern verlängern wird und wer nicht".

Leistungsträger, betonte Schneider, werde der FC Schalke im Sommer aber nicht abgeben: "Wir wollen etwas aufbauen - und du wirst nicht besser, wenn du deine besten Spieler verkaufst."

csc