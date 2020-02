Gegen den Exodus: ManCity-Bosse riefen zur Krisensitzung

imago

Pochettino für Pep? Rund um Manchester City ranken sich neue Gerüchte

Kaum wurde das Urteil der UEFA bekannt gegeben, dass Manchester City für zwei Jahre vom Europapokal ausgeschlossen wird, machten erste Gerüchte über die Zukunft von Spielern und Teammanager Pep Guardiola die Runde. Die Bosse der Himmelblauen haben intern jedoch prompt reagiert.

Wie der "Telegraph" aus England berichtet, riefen die Verantwortlichen von Manchester City um Ferran Soriano am Samstag eine Krisensitzung ein. Dazu wurden die Profis schon am Freitagabend, nur wenige Minuten nach der Bekanntgabe der Sperre, über Messenger-Dienste wie WhatsApp informiert.

Hintergrund des Treffens war demnach, die ManCity-Stars angesichts der drastischen Sperre schnellstmöglich zu informieren und einen Exodus zu verhindern.

Pochettino für Pep, Sterling zu Real Madrid?

Schenkt man der "Sun" Glauben, macht sich Juventus Turin seit längerer Zeit Hoffnungen, Pep Guardiola künftig als Trainer begrüßen zu dürfen. In Mauricio Pochettino steht ein möglicher Nachfolger dem "Telegraph" zufolge sogar bereits in den Startlöchern, sollte Pep das Weite suchen. Der Argentinier wurde in dieser Saison bei Tottenham Hotspur entlassen und galt zwischendurch als möglicher Nachfolger von Niko Kovac beim FC Bayern.

Auch der Abschied des deutschen Nationalspielers Leroy Sané zu den Münchnern sei nun umso wahrscheinlicher, wie "Bild" berichtete. Längst werden auch weitere Stars des Noch-Meisters mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Laut "Sun" rückt etwa Raheem Sterling in den Fokus von Real Madrid, eine Ablösesumme in Höhe von umgerechnet rund 215 Millionen Euro stehe im Raum.

Der Premier-League-Klub Manchester City darf aufgrund von "schwerwiegenden Verstößen" gegen das Financial Fairplay in den kommenden zwei Spielzeiten nicht an der Champions League teilnehmen, zudem muss der Verein eine Strafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Manchester wurde ein zehntägige Frist gesetzt, um sich an den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) zu wenden.

gkl