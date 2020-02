Höhn trifft und fliegt: Darmstadt punktet weiter

Jan Huebner/Bremes via www.imago-images.de

Höhn erzielte den Siegtreffer für Darmstadt 98

Darmstadt 98 hat mit dem zweiten Sieg nacheinander seine Punkteserie in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut und sich im Tabellenmittelfeld etabliert. Am 22. Spieltag gewannen die Lilien gegen den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0), vor den beiden Erfolgen hatte Darmstadt fünf Unentschieden verbucht.

Immanuel Höhn (59.) sorgte mit seinem Treffer erst dafür, dass Darmstadt (29 Punkte) an Sandhausen (27) vorbeizog. Drei Minuten später wurde er nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Nach einer temporeichen Anfangsphase, in der Sandhausens Denis Linsmayer (9.) seine Mannschaft in Führung hätte schießen können, verlor die Partie zunehmend an Attraktivität. Erst nach einer guten halben Stunde tauchte Darmstadts Torjäger Serdar Dursun (34.) gefährlich vor dem SVS-Tor auf, sein Kopfball verfehlte das Ziel aber meterweit.

Und auch nach dem Seitenwechsel boten beide Mannschaften den 14.310 Zuschauern zunächst Magerkost, alles deutete auf 45 Minuten gähnende Langeweile hin. Bezeichnenderweise traf nach einem Eckball dann der völlig freistehende Innenverteidiger Höhn.